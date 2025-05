Konstytucja, flagi i maskotki. Polska ma 11 nowych obywateli

Wszystkie osoby, które uzyskały polskie obywatelstwo (w środę, 7 maja) są pochodzenia ukraińskiego.

- To niezwykle ważny dzień dla Państwa, ale i Polski. Staliście się pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju. Cieszę się, że zdecydowaliście się na tak długotrwałą procedurę i dotrwaliście do jej końca. Od teraz będziecie tworzyć kolejne pokolenia Polaków. Od teraz będziemy razem budować to, co nazywa się polską państwowością, będziemy wspólnie tworzyć gospodarkę i troszczyć się o naszą przyszłość - mówił wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch.