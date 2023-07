Start Krasnystaw tym razem nie zatrzyma króla strzelców. Kierunek Słowacja?

Wychowanek AMSPN Hetmana Zamość, a później gracz Gwarka Zabrze świetnie wybrał klub w lecie 2021 roku. Trafił do Startu, gdzie od razu poczuł się, jak w domu. Strzelał gole, jak na zawołanie i od dwóch lat należy do najlepszych snajperów na poziomie IV ligi. Niedawno zakończony sezon znowu okazał się dla niego bardzo udany. Z dorobkiem 21 bramek, wspólnie z Michałem Zuberem ze Świdniczanki Świdnik został najlepszym strzelcem rozgrywek.

I tym razem nie ma już szans, żeby Skiba na dłużej został w Krasnymstawie. W zimie zawodnik był przymierzany do Wisły Puławy, ale tym razem zanosi się, że wybierze zupełnie inny kierunek. Dwa tygodnie temu rozpoczął przygotowania ze słowackim drugoligowym FK Humenne. W najbliższych dniach powinien podpisać kontrakt z nowym klubem.

Trener Startu Marek Kwiecień jest już pogodzony z faktem, że będzie musiał znaleźć solidne zastępstwo dla swojego najlepszego strzelca. – Robimy wszystko, żeby w miejsce Dominika sprowadzić równie skutecznego napastnika. Wiadomo, że to nie będzie takie łatwe, ale mocno nad tym pracujemy – przyznaje szkoleniowiec ekipy z Krasnegostawu.

Zanosi się jednak, że w lecie trzeba będzie wypełnić kilka innych luk. Miłosz Ciechan wyjeżdża na studia do Warszawy i chociaż był przymierzany do: Avii i Świdniczanki, to wszystko wskazuje na to, że nowego pracodawcy będzie szukał bliżej stolicy. Na testach przebywa obecnie także Jakub Czarniecki, a chwilowo buty na kołku zawiesił podstawowy obrońca Piotr Kożuchowski, który być może wróci do drużyny w rundzie wiosennej, ale na jesieni raczej nie pogodzi pracy z występami na boisku.

Dawid Sołdecki i spółka przygotowania do nowego sezonu rozpoczną w poniedziałek. A już w środę czeka ich pierwszy mecz kontrolny – w Radzyniu Podlaskim zmierzą się z tamtejszymi Orlętami Spomlek. Zawody zaplanowano na godz. 18. Jakie plany na kolejne rozgrywki mają w Krasnymstawie? – Chcemy w każdym meczu walczyć o trzy punkty i na końcu zająć, jak najwyższe miejsce. Na razie skupiamy się na tym, żeby znaleźć wzmocnienia, przede wszystkim na pozycjach: stopera i napastnika – wyjaśnia trener Kwiecień.