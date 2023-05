Świdniczanka rozbiła Granit Bychawa aż 8:0. Do III ligi jeszcze jeden krok?

Zaczęło się zgodnie z planem, bo od początku goście ruszyli do ataku. Dwie sytuacje miał Michał Zuber, a gospodarze sporo szczęścia, bo po pierwszym strzale piłka wylądowała na poprzeczce. Nie udało się szybko otworzyć wyniku „Zubiemu”, ale skuteczniejszy był Szymala, który w 13 minucie rozwiązał worek z bramkami. Jeszcze przed przerwą po golu dołożyli: Michał Paluch i Hubert Kotowicz. Efekt? Już do przerwy „Świdnia” miała ustawiony mecz.

W drugiej połowie goście nie mieli litości dla rywali i zaaplikowali im pięć kolejnych bramek. Dwa razy skutecznie rzut karny wykorzystał Zuber. Na dobrze znanym sobie boisku trafiali również: Sikora i Strug, którzy tak, jak Szymala wcześniej zakładali właśnie koszulkę Granitu.

– Podeszliśmy z szacunkiem do rywala od pierwszej do 90 minuty. Koncentracja była na dobrym poziomi i stąd wysoki wynik. Tak naprawdę spotkanie było już zamknięte po 45 minutach. Zagraliśmy naprawdę dobre zawody, na dużej intensywności i w pełni zasłużyliśmy na komplet punktów – cieszy się Łukasz Gieresz, szkoleniowiec ekipy ze Świdnika. I dodaje, że za tydzień jego podopieczni mogą wykonać ostatni krok w kierunku III ligi.

Obecnie mają siedem „oczek” przewagi nad Tomasovią, a do zakończenia sezonu pozostały cztery kolejki. Łatwo policzyć, że jeżeli wygrają w sobotę z niebiesko-białymi, to awans będą mieli już w kieszeni. – Zdajemy sobie sprawę, jaki to będzie mecz za tydzień. Na razie cieszymy się z wygranej, ale za chwilę będziemy już myśleli o kolejnym weekendzie. Chcemy przypieczętować awans i na tym się skupiamy – wyjaśnia opiekun Świdniczanki.

Granit Bychawa – Świdniczanka Świdnik 0:8 (0:3)

Bramki: Szymala (13, 77), Paluch (28), Kotowicz (38), Sikora (55), Zuber (64, 90-obie z karnych), Strug (87).

Granit: Szymański – Prus, Piwnicki, Brzozowski, K. Sprawka, Krawiec, Pęcak, Zarzeczny, Iwaniak, Bogusz, Gierowski.

Świdniczanka: Socha – Koźlik, Kanarek (75 Kowalski), Szymala, Bednarczyk, Nawrocki (60 Strug), Sikora, Zuber, Kotowicz, Skoczylas (84 Łopuszyński), Paluch (75 Janczarek).