Błękitni Obsza – Bug Hanna 1:2. Niecodzienny gol, czyli bramkarz strzelił bramkarzowi!

Drużyna Łukasza Jankowskiego w grupie spadkowej gra, jak z nut. W sobotę zanotowała czwarte kolejne zwycięstwo. I jeżeli do tej pory na poważnie nie myślała o utrzymaniu, to spokojnie może już zacząć.

W sobotę dobrze weszła w mecz mimo bardzo trudnych warunków. W 25 minucie Dominik Dąbrowski dostał podanie w pole karne i uderzył do siatki na 0:1. Pomógł rykoszet od jednego z rywali. Druga połowa? Bug szybko powinien zamknąć zawody, bo miał kilka doskonałych sytuacji. Rywali raz uratowała poprzeczka, a raz bramkarz, który odbił dobry strzał z rzutu wolnego. I długo było tylko 0:1, a wiadomo, że przy skromnym wyniku jeden błąd wystarczy, żeby stracić prowadzenie.

I tak było w końcówce. Kontra gospodarzy zakończyła się golem na 1:1, w 85 minucie zawodów. To nie był jednak koniec strzelania. Haponiuk w 90 minucie chciał szybko wznowić grę dalekim wybiciem i „uruchomić” swojego napastnika. Miało być dokładnie podanie, a wyszło dużo lepiej, bo to wybicie do przodu z pomocą silnego wiatru wylądowało w siatce i ostatecznie przyjezdni dopisali do swojego konta kolejną pełną pulę.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni. Można już powiedzieć, że na stałe wróciliśmy do gry o ligowy byt. Wszystko jest teraz w naszych rękach, głowach i nogach. Wcześniej sporo zależało od rywali, teraz już od nas – wyjaśnia Łukasz Jankowski, który przyznaje, że to było bardzo trudne spotkanie.

– Może nie ze względu na samego przeciwnika, ale na warunki i trudności przed meczem. Mieliśmy trochę problemów ze składem i musieliśmy łatać dziury. A warunki były katastrofalne, piłka skakała i nie dało się wymienić kilku podań. A do tego porywisty wiatr. Trzeba jednak przyznać, że ten wiatr pomógł nam w odniesieniu zwycięstwa. Walczyliśmy z nim w pierwszej połowie, a koniec końców te warunki atmosferyczne pomogły nam po przerwie. To na pewno niecodzienna sytuacja, że bramkarz strzelił bramkarzowi i nie ma co ukrywać, że szczęście się do nas uśmiechnęło. Remis nie byłby jednak sprawiedliwy – przyznaje szkoleniowiec beniaminka z Hanny.

Bug wygrał czwarty mecz w grupie spadkowej, a Błękitni doznali czwartej kolejnej porażki. I nadal zamykają tabelę, a do sobotnich rywali tracą już dziewięć „oczek”.

Błękitni Obsza – Bug Hanna 1:2 (0:1)