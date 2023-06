Bug Hanna – Błękitni Obsza 3:1. Walczą o piąte miejsce w grupie spadkowej, które może dać utrzymanie

Błękitni przegrali wszystkie osiem poprzednich spotkań. Na dodatek trener Piotr Paluch musiał po kilku latach przerwy… wrócić na boisko, bo miał do dyspozycji tylko 10 zawodników. Mimo to po bramce Adriana Leszczyńskiego niespodziewanie, to goście wyszli na prowadzenie. Szybko mógł wyrównać Adam Wiraszka, ale nie wykorzystał rzutu karnego. W efekcie, do przerwy zanosiło się na sporego kalibru niespodziankę.

Zresztą, w drugiej połowie też. Gospodarze zmarnowali kilka innych, świetnych okazji i cały czas było 0:1. Aż do 78 minuty, kiedy w ogromnym zamieszaniu pod bramką przyjezdnych Mateusz Chwedoruk wpakował piłkę do siatki. Później poszło już z górki. W 89 minucie składną akcję swojego zespołu wykończył Jan Masztaleruk, a w doliczonym czasie gry miejscowi skontrowali rywali i Chwedoruk uderzył futbolówkę do „pustaka” na 3:1.

– Graliśmy gołą jedenastką, zresztą ja też musiałem pojawić się na boisku po chyba trzech latach przerwy. Prowadziliśmy, a mogliśmy też strzelić na 2:1, a później na 2:2. Zamiast tego sami dostaliśmy drugiego i trzeciego gola. Czy zabrakło nam sił w końcówce? Raczej nie, bardziej skuteczności – mówi Piotr Paluch.

Zadowolony z końcowego wyniku był oczywiście trener gospodarzy. – Długo nie mieliśmy szczęścia. Zepsuty karny, dwa strzały w poprzeczkę, a do tego masa innych, niewykorzystanych okazji. W końcu jednak udało się wepchnąć piłkę do siatki, a w końcówce zrobiliśmy swoje i przed ostatnią kolejką mamy piąte miejsce. A to według nieoficjalnych informacji może dać utrzymanie w czwartej lidze. Wiadomo, że sporo rzeczy może się jeszcze wydarzyć, jak to zwykle z awansami i spadkami, ale trzeba dalej walczyć. Na pewno ostatnia kolejka będzie bardzo ciekawa, bo w grze będą także: POM Iskra Piotrowice i Sparta Rejowiec Fabryczny – wyjaśnia Łukasz Jankowski.

Bug Hanna – Błękitni Obsza 3:1 (0:1)

Bramki: Chwedoruk (78, 90+5), Masztaleruk (89) – Leszczyński (22).

Bug: Haponiuk – Borkowski, Masztaleruk, Naumiuk (72 Dąbrowski), Tarasiuk (40 Pawłowicz), Semianchuk, Wiraszka, Yanchuk, Nurlanov, Sawicki (40 Chwedoruk), Adamiec.

Błękitni: Łobejko – Paluch, Tadra, A. Mazurek, Ł. Mazurek, Leszczyński, Szukailo, Klimczak, Goch, Chikatara, Gałka.