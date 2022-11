Gryf Gmina Zamość - POM Iskra 4:1, Kryształ obronił punkt w Obszy

Już w 10 minucie najlepszy strzelec gości Oskar Białek po szybkiej kontrze dobił strzał kolegi i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Drużyna z Piotrowic utrzymała korzystny wynik do przerwy. Kwadrans po zmianie stron straciła jednak bramkę i worek rozwiązał się na dobre. W kolejnych fragmentach na listę strzelców wpisywali się: Michał Wolanin, Dawid Gierała, a „wisienką na torcie” był gol z rzutu wolnego Rafała Kycki, który przymierzył idealnie w okienko, a piłka odbiła się jeszcze od słupka i wylądowała w bramce.

– Wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie polegał na szybkim ataku. Mimo wszystko przegrywaliśmy po pierwszej połowie, a gola straciliśmy właśnie po kontrze. W przerwie podeszliśmy jednak do tego na spokojnie, rozmawialiśmy, że trzeba dalej pracować, a wystarczy podejmować lepsze decyzje w strefie wysokiej i będzie dobrze. To przyniosło korzyści. Graliśmy tak samo przez 90 minut i w końcu gole wpadły. Trzeba jednak też przyznać, że rywale mogli strzelić na 0:2, a później także na 1:2. Cieszy, że podnieśliśmy się mentalnie po ostatnich porażkach i zapewniliśmy sobie utrzymanie. To duży sukces, że już teraz mamy pewne miejsce w grupie mistrzowskiej – mówi Sebastian Luterek, trener Gryfa.

Emocji nie brakowało w meczu na dnie tabeli grupy drugiej. Kryształ prowadził z Błękitnymi Obsza 1:0 po golu Krystiana Michalaka. W końcówce gospodarze jednak wyrównali i niewiele zabrakło, żeby przechylili szalę na swoją stronę. Nie wykorzystali jednak gry w podwójnej przewadze, bo drużyna z Werbkowic kończyła zawody w dziewiątkę.

Skromnie, ale zwycięsko rok zakończyła Tomasovia. Niebiesko-biali pokonali w Rejowcu Fabrycznym Spartę 2:0 i zbliżyli się do lidera z Krasnegostawu na odległość punktu.

HUMMEL IV LIGA, GRUPA II

Granit Bychawa – Grom Różaniec 0:1 (Stefan 17) * Błękitni Obsza – Kryształ Werbkowice 1:1 (Chmura 83 – Michalak 48) * Sparta Rejowiec Fabryczny – Tomasovia Tomaszów Lubelski 0:2 (Piatnoczka 45, Szuta 90) * Stal Kraśnik – Start Krasnystaw 5:0 (Latosiewicz 5, Zięba 40, Król 44, 48, Winkler 73) * Gryf Gmina Zamość – POM Iskra Piotrowice 4:1 (Kierepka 60, Wolanin 75, Gierała 84, Kycko 85 – Białek 10).