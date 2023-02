Gryf Gmina Zamość zagra sparing z reprezentacją Polski do lat 16

Trzeba od razu dodać, że kadra Biało-Czerwonych pod koniec października potrafiła pokonać Niemców aż 4:0. Tym razem drużyna Rafała Lasockiego wystąpi w nieco zmienionym składzie, bo szkoleniowiec w sumie powołał na zgrupowanie w Siedlcach… 50 zawodników.

Połowa będzie ćwiczyć w dniach 15-17 lutego i można się spodziewać, że ta część reprezentacji zagra w piątek. A są w niej także Michał Wachowicz z Górnika Łęczna i Cyprian Popielec, zawodnik Zagłębia Lubin, który jednak przygodę z piłką zaczynał w AMSPN Hetman Zamość, a później także zakładał koszulkę klubu z Łęcznej. Druga 25 graczy dopiero 17 lutego rozpocznie obóz, który potrwa przez dwa kolejne dni.

Jak to się w ogóle stało, że czwartoligowiec dostał taką propozycję? – Najpierw otrzymaliśmy zapytanie z LZPN czy będziemy w stanie zagrać w Siedlcach. Porozmawialiśmy z chłopakami, bo wiadomo, że w piątek sporo z nich pracuje. Szybko jednak ustaliliśmy, że zagramy. Później skontaktował się z nami PZPN i ustaliliśmy szczegóły. To będzie bardzo fajne urozmaicenie okresu przygotowawczego dla naszej drużyny. Na pewno zabierzemy też na mecz młodzież, bo dla nich to także ciekawa przygoda – mówi Sebastian Luterek, trener Gryfa.

Co ciekawe, w spotkaniu ma wziąć udział zawodnik z rocznika 2008 Jakub Zawadzki. A kadra trenera Lasockiego, to zawodnicy urodzeni w 2007 roku. Przy okazji weekendowych sparingów z: Olimpią Miączyn i Tanwią Majdan Stary trener Luterek dał pograć nie tylko Zawadzkiemu. Przeciwko seniorom mieli okazję wystąpić także: Oskar Gajewski i Patryk Kiryło (również rocznik 2008), Simone Pędzich (2007) czy Alan Marczyk (2006). Pędzich od początku sezonu jest zresztą zgłoszony do rozgrywek, a w zimie do drużyny oficjalnie ma dołączyć także Zawadzki. Najpierw trzeba jednak załatwić kilka formalności.

– Podjęliśmy decyzję, że Kuba zostanie zgłoszony do ligi, ale musi jeszcze dostać zgodę od lekarza. Czy jest szansa, że zadebiutuje wiosną? Na pewno tak, zresztą kilku innych chłopaków także. Druga runda będzie dla nas spokojniejsza, bo mamy już zagwarantowane utrzymanie. Dlatego chcemy dać szansę naszej młodzieży i przygotować się już pod kolejny sezon – zapowiada opiekun Gryfa, który bardzo odważnie wprowadza młodych graczy do zespołu. – W meczu z Tanwią przez ostatnie 20 minut najstarszym zawodnikiem na boisku był u nas Mikołaj Grzęda z 2000 rocznika – mówi trener Luterek.

Jak wygląda sytuacja kadrowa jego zespołu? Ostatnio tymczasowo Gryfa opuścił Patryk Kierepka, który przeniósł się na półroczne wypożyczenie do Orląt Łuków. Czwartoligowiec dopina za to dwa inne transfery. Pierwszym będzie wyróżniający się w zamojskiej klasie okręgowej Ernest Rząd, a drugim Kacper Tomaszewski, który wróci do drużyny po krótkiej przerwie.