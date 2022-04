Hummel IV liga: Czas na drugą kolejkę grupy mistrzowskiej i spadkowej

Podopieczni Michajło Kaznochy pozytywnie zaskoczyli na inaugurację, bo pokonali w Lubartowie tamtejszy Lewart 3:0. Korzystne wyniki w innych spotkaniach spowodowały, że zamościanie zbliżyli się do bezpiecznej strefy tabeli na cztery punkty. A w środę mogą jeszcze ten dystans zmniejszyć. Warunek jest jednak jeden – muszą pokonać Orlęta.

Tak się jednak składa, że drużyna Dariusza Solnicy na wiosnę nie może złapać swojego rytmu. W pięciu rozegranych meczach wywalczyła zaledwie dwa „oczka”. Z tego zdobytego w sobotę na pewno nikt się w Łukowie nie cieszył. Zdecydowanie najgorszy czwartoligowiec w tym sezonie, czyli Brat Cukrownik Siennica Nadolna prowadził z Orlętami już 2:0. Ostatecznie zawody zakończyły się wynikiem 2:2 jednak to i tak wielkie rozczarowanie dla gospodarzy. W końcu rywale wywalczyli zaledwie… czwarty punkt w obecnych rozgrywkach.

Włodawianka była o włos od zwycięstwa w Tyszowcach, ale straciła gola w doliczonym czasie gry i zremisowała z Huczwą 3:3. Teraz sprawdzi się na tle najlepszego w strefie spadkowej Gryfa Gmina Zamość.

Pozycji lidera grupy mistrzowskiej w Bychawie będzie za to bronić Lublinianka. Świdniczanka swój mecz z Powiślakiem rozegra dopiero w czwartek. Następna kolejka tym razem nie odbędzie się w najbliższy weekend, a dopiero 3 maja. A wówczas można się już szykować na starcie wielkich faworytów do awansu. Podopieczni Łukasza Gieresza we wtorek podejmą Lubliniankę, a mecz zaplanowano na godz. 11.

GRUPA MISTRZOWSKA

Środa: Granit Bychawa – Lublinianka (16) * Opolanin Opole Lubelskie – Stal Kraśnik (17) * Górnik II Łęczna – Kryształ Werbkowice (17) * Start Krasnystaw – Motor II Lublin (17) * Grom Różaniec – Huragan Międzyrzec Podlaski (17.30). Czwartek: Świdniczanka Świdnik – Powiślak Końskowola (17).

GRUPA SPADKOWA

Środa: Igros Krasnobród – Lewart Lubartów (16.30) * Hetman Zamość – Orlęta Łuków (16.30) * Włodawianka Włodawa – Gryf Gmina Zamość (17) * Lutnia Piszczac – Kłos Gmina Chełm (17) * Sparta Rejowiec Fabryczny – Huczwa Tyszowce (17) * Brat Siennica Nadolna – POM Iskra Piotrowice (17).