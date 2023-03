Kryształ Werbkowice – Granit Bychawa 1:1. Stracili dwa punkty

Podopieczni Piotra Welcza w pierwszej połowie wypracowali sobie cztery, bardzo dobre okazje. Marcel Pędlowski mógł w oficjalnym debiucie, w nowych barwach zaliczyć dublet. Ostatecznie wykorzystał jednak tylko jedną z dwóch szans. A, że pudłowali także: Stanisław Rybka i Maciej Wójtowicz, to po 45 minutach było „tylko” 1:0.

W drugiej połowie role się odwróciły. Tym razem to Granit był stroną dominującą. Goście wyglądali też znacznie lepiej pod względem fizycznym. Trudno się jednak dziwić skoro Kryształ miał w końcówce okresu przygotowawczego sporo problemów kadrowych. Tuż po godzinie gry Adrian Gierowski doprowadził do wyrównania, chociaż na pewno swoją i to bardzo dużą cegiełkę do tej bramki dorzucił Patryk Rojek – bramkarz gospodarzy.

Wydawało się, że były golkiper Górnika Łęczna nie będzie miał problemów, żeby złapać uderzenie z rzutu wolnego Gierowskiego, bo próba była zdecydowanie za lekka. Jakimś cudem futbolówka przeleciała mu jednak przez ręce i niespodziewanie wylądowała w siatce. W ostatnie pół godziny nic się już nie zmieniło i obie ekipy dopisały do swoich kont po punkcie. A ten rezultat na pewno nie cieszył drużyny z Werbkowic.

– Nie jesteśmy zadowoleni, zagraliśmy bardzo dobry mecz w pierwszej połowie. Niestety, z czterech sytuacji wykorzystaliśmy tylko jedną. Po 45 minutach powinno być po meczu. Zamiast tego sprawa była otwarta, a Granit przejął inicjatywę po przerwie. Patryk Rojek grał bardzo dobry mecz, ale przydarzył mu się błąd i zrobiło się 1:1. Liczyliśmy na zwycięstwo, a mamy tylko jeden punkt. Czujemy jednak, że bardziej straciliśmy dwa niż zyskaliśmy ten jeden – ocenia Piotr Welcz, trener Kryształu.

Kryształ Werbkowice – Granit Bychawa 1:1 (1:0)

Bramki: Pędlowski (31) – Gierowski (62).

Kryształ: Rojek – Niewiński, Zieliński, Śmiałko, Michalak, Wójtowicz (65 Reszczyński), J. Jarosz, Buczek (68 Sas), Karwacki, Pędlowski (83 Sienkiewicz), Rybka.

Granit: Szymański – Duda, Piwnicki, Brzozowiec, Krawiec, Zarzeczny (66 Prus), Cyrankiewicz (73 Czuba), Iwaniak, Bogusz (79 K. Sprawka), Gierowski, Pęcak.

Żółte kartki: Zieliński, J. Jarosz, Rybka – Cyrankiewicz.

Sędziował: Wiktor Misiura (Chełm).