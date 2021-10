Stal Kraśnik – Gryf Gmina Zamość 0:0. Znowu postawili się faworytowi

Goście od pierwszego gwizdka skupili się na obronie. I dobrze wywiązywali się ze swoich zadań, bo niebiesko-żółci mieli duży problem, żeby zdziałać coś pod bramką Patryka Dobromilskiego.

Groźnie było w dziewiątej minucie, kiedy po wrzutce Eduardo głową uderzył Krystian Michalak, piłka poszybowała jednak nad poprzeczką. Później nieźle strzelał jeszcze Krystian Pietrzyk, ale tak naprawdę to było wszystko, co wykreowali w pierwszej połowie podopieczni Konrada Szmyrgały.

Druga odsłona? Wielkiej zmiany nie było. Gryf mądrze i skutecznie bronił remisu, a Stal biła głową w mur. Pietrzyk miał szansę po strzale z rzutu wolnego, ale bramkarz gości odbił futbolówkę przed siebie. Wydawało się, że dopadnie do niej najlepszy snajper ekipy z Kraśnika Adrian Cybula. Nie zdołał jednak opanować piłki, a ta odbiła mu się od kolana i przyjezdni mogli głęboko odetchnąć.

W kolejnych minutach gospodarzom zabrakło pomysłu na rozmontowanie defensywy przeciwnika i ostatecznie zawody zakończyły się podziałem punktów. A z tego wyniku na pewno zdecydowanie bardziej cieszą się piłkarze trenera Luterka.

– Dla rywali ten remis pewnie smakuje, jak trzy punkty. Od pierwszego gwizdka było widać, że przyjechali po remis i swój cel zrealizowali. Przez cały mecz bronili się na swojej połowie. Nam było ciężko o konstruowanie akcji, bo rywale stali nawet piątką-szóstką w swoim polu karnym. Może gdyby udało się raz wpakować piłkę do siatki, to worek by się rozwiązał? A tak konsekwentny i ambitny Gryf dopiął swego. My musimy się przygotować na takie spotkania, że trzeba będzie coraz więcej grać w ataku pozycyjnym. W tym elemencie na pewno musimy się poprawić – wyjaśnia trener Szmyrgała.

Stal Kraśnik – Gryf Gmina Zamość 0:0

Stal: Wójcicki – Niewiński, Maliszewski, Zieliński, Majewski (74 Woźniak), Pietrzyk, Buczek, Michalak (61 Błaszczyk), Eduardo (82 Wójtowicz), Cygan (82 Smolyak), Cybula (80 Winkler).

Gryf: P. Dobromilski – A. Cymerman, Fidler, D. Dobromilski, Myszka, Żukowski (52 Posikata), Kierepka, Dębicki (70 Sałamacha), Wołoch (78 Panas), Woźniak (90 P. Cymerman), Dołba (50 Baran).

Żółte kartki: Buczek – Żukowski, D. Dobromilski, Kierepka.

Sędziował: Jakub Bancerz (Lublin).