Tomasovia rozbiła Błękitnych Obsza, Kryształ nadal na dnie

Niebiesko-biali w ostatnich tygodniach robią systematycznie postępy, jeżeli chodzi o wyniki. Zaczęli od wygranej ze Stalą Kraśnik 3:0. Później poprawili się o gola w starciu ze Spartą Rejowiec Fabryczny, a teraz piątkę zaaplikowali beniaminkowi. Trzeba jeszcze dodać, że goście zdobyli w sobotę sporo pięknych goli.

Rozpoczął Arkadiusz Smoła, który z rzutu wolnego huknął w samo okienko. Gorszy nie chciał być Damian Szuta, który przymierzył niemal w to samo miejsce. Kolejne trafienia autorstwa: Michała Wójtowicza (dwa) i Jakuba Piatnoczki też były niczego sobie.

Pierwsze miejsce w grupie drugiej utrzymał Start Krasnystaw, który ograł na wyjeździe Spartę 2:0. Ważną bramkę do szatni zdobył Kryspin Florek, a gospodarzy dobił Dominik Skiba. Podopieczni Marka Kwietnia uzbierali do tej pory 17 „oczek” i o jedno wyprzedzają Tomasovię, a o dwa rywali z Kraśnika.

W piątce utrzymują się jeszcze Gryf Gmina Zamość i Granit. A skoro o drużynie z Bychawy mowa, to już w piątek bohaterem zespołu Marcina Popławskiego w starciu z Kryształem Werbkowice okazał się Adrian Gierowski. To on jako jedyny wpisał się na listę strzelców i zapewnił miejscowym czwarty komplet punktów w tym sezonie. A Kryształ mimo zmiany trenera nadal nie może „odpalić”. Podopieczni Piotra Welcza ciągle zamykają tabelę i mają na koncie zaledwie punkcik. W następnej kolejce czeka ich ważne spotkanie wyjazdowe z Gromem Różaniec.

HUMMEL IV LIGA, GRUPA II

Gryf Gmina Zamość – Grom Różaniec 4:0 (Grzęda 82, Gierała 85, Sałamacha 90, 90+6) * Stal Kraśnik – POM Iskra Piotrowice 5:0 (Król 48-z karnego, Oroń 53-samobójcza, M. Jędrasik 71, Zieliński 80, Zięba 87) * Sparta Rejowiec Fabryczny – Start Krasnystaw 0:2 (Florek 45+3, Skiba 67) * Błękitni Obsza – Tomasovia Tomaszów Lubelski 0:5 (Smoła 26, Szuta 31, Wójtowicz 33, 67, Piatnoczka 42) * Granit Bychawa – Kryształ Werbkowice 1:0 (Gierowski 46).