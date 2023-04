Tomasovia rozbiła Kryształ 7:0, Gryf grał do końca i reszta wyników grupy drugiej Hummel IV ligi

Ważne trzy „oczka” zdobył także Grom Różaniec, który pokonał u siebie Stal Kraśnik 2:0. A wszystko rozstrzygnęło się tak naprawdę ciut ponad kwadransie. Gospodarze objęli prowadzenie w drugiej minucie. Bramkarz niebiesko-żółtych wyszedł z bramki, żeby zażegnać niebezpieczeństwo, ale wybitą przez niego piłkę głową zgrał Jakub Paćkowski, a z dystansu do „pustaka” przymierzył Wolodymyr Halych. Niedługo później po udanym pressingu podopiecznych Dariusza Majchera „swojaka” zaliczył Maciej Winkler i było po zawodach.

Ciekawie było w Zawadzie, gdzie Gryf Gmina Zamość podejmował Spartę Rejowiec Fabryczny. Piłkarze Bartosza Bodysa na wiosnę wywalczyli cztery punkty w dwóch meczach. Liczyli jednak na jeszcze więcej i na pewno dobrze zaczęli spotkanie, bo od 10 minuty prowadzili po celnym strzale Piotra Świecy. Problem w tym, że jeszcze przed przerwą czerwień obejrzał Dawid Borcon. Mimo gry w osłabieniu goście trzymali się dzielnie i długo odpierali ataki przeciwnika.

Dopiero w końcówce Gryf znalazł sposób na defensywę rywali. Rezerwowy tego dnia Rafał Kycko w 80 minucie trafił na 1:1, później Sparta straciła jeszcze jednego zawodnika, bo Dawid Oelskiejuk również wyleciał z boiska, z czerwoną kartką. A na koniec Kycko przymierzył do siatki po raz drugi i zapewnił drużynie Sebastiana Luterka trzy punkty.

Ostro postrzelał też POM Iskra Piotrowice, który rozbił u siebie Błękitnych Obsza aż 7:0. Już do przerwy gospodarze mieli w zapasie trzy gole. Beniaminek wyrasta na głównego kandydata do spadku, bo wiosną poniósł trzy porażki i to bardzo wysokie: 0:6, 1:6 i teraz 0:7.

WYNIKI 18. KOLEJKI

Grom Różaniec – Stal Kraśnik 2:0 (Halych 2, Winkler 18-samobójcza) * Gryf Gmina Zamość – Sparta Rejowiec Fabryczny 2:1 (Kycko 80, 86 – Świeca 10) * POM Iskra Piotrowice – Błękitni Obsza 7:0 (Szabłowski 9, Fularski 16, Bartoszcze 41, Jurko 68, Lenkiewicz 70, Drozd 80, Nieróbca 90) * Start Krasnystaw – Granit Bychawa 1:0 (Skiba 59) * Tomasovia – Kryształ Werbkowice 7:0 (Ostrovski 13, 65, Popko 22, Smoła 42-z karnego, Żerucha 57, Piatnoczka 76, Lis 79).