Janowianka wygrała w Krasnymstawie. Dwie nieuznane bramki Startu

Po wygranej ze Startem Janowianka wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli IV ligi (fot. MKS Janowianka Janów Lubelski/facebook)

Mecz na szczycie dla Janowianki! Beniaminek zagrał bardzo dobrą, pierwszą połowę, po której zasłużenie prowadził 1:0. W drugiej na pewno lepiej spisał się już Start Krasnystaw. Gospodarze dwa razy wpakowali piłkę do siatki rywali, ale żadna z bramek nie została uznana, za co podopieczni Marka Kwietnia mieli wielkie pretensje do sędziów.

