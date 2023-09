Rezerwy Motoru Lublin w meczu z Kryształem Werbkowice wróciły z bardzo dalekiej podróży [zdjęcia]

Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 1:0. Po odbiorze w środku pola Marcel Złomańczuk posłał długą piłkę do Michała Litwy, a ten w sytuacji sam na sam otworzył wynik. Kolejne fragmenty? Kryształ mógł się pokusić o wyrównanie. W dobrych sytuacjach pudłowali jednak: Piotr Pacek, Stanisław Rybka czy Mateusz Zieliński. Goście cały czas jednak naciskali, aż w 86 minucie Rybka wreszcie trafił na 1:1.

Podopieczni Piotra Welcza ruszyli jeszcze do przodu w poszukiwaniu drugiej bramki i naprawdę byli blisko powodzenia. Mateusz Zieliński huknął w poprzeczkę, ale piłka zamiast wylądować w siatkę wyszła w pole. Po chwili „Motorowcy” wyprowadzili szybką kontrę, którą świetnym strzałem z około 20 metrów zakończył Igor Siwiec. I zapewnił swojej drużynie trzy punkty, a przy okazji pogrążył rywali, którzy po raz kolejny, bardzo pechowo przegrali mecz.

– Naprawdę nie wiem już, co się z nami dzieje. To się nadaje na jakiś film. Nie wykorzystujemy doskonałych sytuacji, a później w prosty sposób sami tracimy gole. Przy 1:1 w doliczonym czasie gry, to my mogliśmy przechylić szalę na naszą stronę. Niestety, skończyło się tylko strzałem w poprzeczkę. Fortuna w ogóle nam nie sprzyja, ale jak to się mówi suma szczęścia i pecha zawsze wychodzi na zero, więc liczę, że w końcu to wszystko się odwróci – wyjaśnia trener Welcz.

Motor II Lublin – Kryształ Werbkowice 2:1 (1:0)

Bramki: Litwa (20), Siwiec (90+3) – Rybka (86).

Motor II: Jeż – Pytka, Skorek, Najda, Paździerski, M. Nasalski (75 Karapuda), Wójcik (65 Garbacz), Złomańczuk (55 Koziej), Ivanenko (80 Wilkowicz), Tracz (65 Siwiec), Litwa.

Kryształ: Rojek – Niewiński (75 Staruskevich), Kowalski, B. Zieliński (46 Michalak), M. Zieliński, Gierowski (46 Janicki), Welman (75 Lis), Buczek, Rybka, Pędlowski (60 Wojtowicz), Pacek.