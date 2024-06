Avia II Świdnik o krok od baraży o Hummel IV Ligę

Świdniczanie jechali do Niedrzwicy ze sporymi obawami. To spotkanie miało odbyć się pierwotnie w pierwszy weekend czerwca. Zostało ono jednak przełożone, co sprawiło, że w ligowej tabeli po piętach Avii zaczął deptać zespół Tarasoli Cisy Nałęczów. Obie ekipy miały tyle samo punktów, więc świdniczanie, chcąc odskoczyć przeciwnikom, musieli wywalczyć w Niedrzwicy przynajmniej punkt.

Mecz w Niedrzwicy rozpoczął się jednak dość niespodziewanie. W 24 min Piotr Bielak świetnym podaniem obsłużył Krzysztofa Żarnowskiego, który nie miał problemów z pokonaniem Piotra Wolskiego. Na szczęście w Avii gra Wiktor Lenard. Ten młody napastnik to prawdziwy skarb świdnickiej drużyny, a w tym sezonie strzela gola za golem. W 25 min znalazł się oko w oko z bramkarzem Orionu i doprowadził do remisu.

Na kolejne trafienia trzeba było czekać do końcówki meczu. A tę lepiej rozegrali przyjezdni. W 84 min ponownie o sobie przypomniał Lenard, który wykończył składny kontratak całej drużyny. Wynik w 90 min ustalił natomiast Michał Janczak. – Bardzo obawiałem się tego spotkania, bo gospodarze walczą o utrzymanie w lubelskiej klasie okręgowej. Jest tam również dużo doświadczenia, co było widać w środowym spotkaniu. Nie było nam łatwo wrócić z 0:1. Ten zespół niejednokrotnie pokazał już, że jest bardzo mocny mentalnie – powiedział Mateusz Książek, opiekun rezerw Avii.

Jego podopieczni nie mogą jeszcze czuć się pewni gry w barażach o awans do IV ligi. Są one dwustopniowe, a w półfinale na zespół z lubelskiej klasy okręgowej czeka Sparta Rejowiec Fabryczny. Aby Avia II miała możliwość rywalizacji z tym zespołem musi w ostatniej kolejce wywalczyć chociaż punkt. Nie powinno być o to zbyt trudno, bo przeciwnikiem będzie Stal II Kraśnik, która już dawno została zdegradowana do A klasy. – Nie zamierzamy nikogo lekceważyć. Chcemy wykonać kolejny krok w kierunku IV ligi – zapowiada Mateusz Książek.

Orion Niedrzwica – Avia II Świdnik 1:3 (1:1)

Bramki: Żarnowski (24) – Lenard (25, 84), Janczak (90).

Orion: Brzeziński – Chrześcijanek, Żyszkiewicz, Rogala, Wnuczek, Dziwulski, Collins, Żarnowski, Bielak, Kłyk (75 Parczewski), Strug.

Avia II: Wolski – Tchórzewski, Żmyda, Dmitruk, Parcheta (46 Kobiałka), Kowalski, Świdnik (60 Adamczyk), Lenard, Woźniak (85 Drzewiecki), Bezkorovainyi (76 Janczak), Klimczak (70 Szydłowski).

Sędziował: Czubiel. Widzów: 150.