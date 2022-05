Orion Niedrzwica – Piaskovia Piaski 0:2. Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

Cztery kolejki bez porażki wytrzymali piłkarze Orionu Niedrzwica. Pozytywna seria pozwoliła im zadomowić się na dobre w górnej części tabeli. Dobre wyniki były nieco na przekór sytuacji kadrowej, bo Jacek Paździor regularnie ma dość okrojony skład. Jego podopiecznym na pewno nie brakuje doświadczenia. Ono jednak w konfrontacji z młodymi i wybieganymi drużynami czasami musi uznać ich wyższość.

W sobotę gospodarze prowadzili grę. Piaskovia ograniczała się do wyprowadzania kontrataków i jeden z nich zakończył się powodzeniem. Miało to miejsce już w 15 min, kiedy lekki strzał Tomasza Nowaka wpadł do siatki tuż przy słupku bramki Łukasza Kubackiego.

Stracony gol sprawił, że miejscowi zaczęli nieco bardziej konkretyzować swoją przewagę. Wyraźnie brakowało im jednak skuteczności. Szczególne pretensje do siebie może mieć Piotr Darmochwał, który w 40 min przestrzelił w idealnej sytuacji. W 76 min ten jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy lubelskiej klasy okręgowej miał jeszcze jedną znakomitą sytuację, ale piłka po jego uderzeniu głową poleciała ponownie ponad bramką.

Takich kłopotów nie miał natomiast Tomasz Nowak, który w 82 min przeprowadził indywidualną akcję i ją skutecznie wykończył. W pierwszej połowie mógł zdobyć jeszcze jednego gola, ale jego strzał z rzutu wolnego w 28 min w piękny sposób odbił Kubacki. – Jadąc na mecz z Orionem zdawaliśmy sobie sprawę, że gramy z drużyną, która ostatnio jest w dobrej dyspozycji. W ich składzie jest wielu doświadczonych zawodników. Oni potrafią grać naprawdę dobrze w piłkę. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była na dobrym poziomie. Strzeliliśmy piękną bramkę autorstwa niezawodnego ostatnio Tomka Nowaka. W drugiej połowie lekko cofnęliśmy się i spróbowaliśmy gry z kontrataku. I tak udaje nam się zdobyć drugą bramkę. Bardzo dobrze wyglądaliśmy w środkowej strefie boiska i myślę, że to miało największy wpływ na naszą wygraną. Gratuluję moim zawodników dobrego meczu, każdy z nich zasłużył na wielkie brawa – napisał w klubowych mediach społecznościowych Daniel Krakiewicz, trener Piaskovii.

Orion Niedrzwica – Piaskovia Piaski 0:2 (0:1)

Bramki: T. Nowak (15, 82).

Orion: Kubacki – Dziwulski, Paździor, Talarek, Wierzchowski, Garbaty, Żarnowski, Maksymiuk, Darmochwał, E. Sobiec (65 Wnuk), Bielak.

Piaskovia: Snizhko – Adamiec (55 Donda), Bednarek, Wójcik, Kur, Wargol. Olender, Bomba, Kucharzewski (75 Krakiewicz), T. Nowak, Kapica.

Żółte kartki: Darmochwał – Snizhko, Olender, Donda. Sędziował: Sugier. Widzów: 200.

Wyniki: Sygnał Lublin – Unia Bełżyce 4:1 (Bober 20, Karwat 30, 59, Okafor 68 – Tatara 80) * Orion Niedrzwica – Piaskovia Piaski 0:2 (T. Nowak 15, 82) * Sokół Konopnica – Janowianka Janów Lubelski 2:2 (Wrzyszcz 44, 64 – Birut 30, 68) * MKS Ruch Ryki – Wisła Annopol 5:0 (Bułhak 27, Darnia 33, 45, 60, 85) * Błękit Cyców – Polesie Kock 2:1 (Zieliński 60, 90+2 – Rukasz 70 z karnego) * Garbarnia Kurów – LKS Stróża 2:3 (Makaruk 48, Bieniek 63 z karnego – Wesołowski 9, D. Kowalik 13, D. Szczuka 77 z karnego) * Stal Poniatowa – Wisła II Puławy 5:2 (Stalęga 25, Hurenko 45+1, Poleszak 77, Parada 87, Tkaczyk 90+2 – Kacper Pyska 54, Corbo 64). Mecz Avia II Świdnik – KS Cisowianka Drzewce 6:2.