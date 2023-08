POM Iskra Piotrowice – MKS Ruch Ryki 2:4. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Spadkowicz z IV ligi po raz pierwszy w tym sezonie zmierzył się z ekipą, która jest przymierzana do czołowych miejsc w lubelskiej klasie okręgowej. Wcześniej podopieczni Grzegorza Fularskiego wprawdzie ograli bez straty gola zarówno LKS Stróża, jak i Czarnych 1947 Dęblin, to jednak trzeba pamiętać, że te drużyny raczej celują w utrzymanie się w „okręgówce”. Ruch Ryki, chociaż tego o tej porze sezonu nikt głośno nie przyznaje, to drużyna, którą stać co najmniej na powalczenie o drugie miejsce dające możliwość rywalizacji w barażach o IV ligę.

W sobotę zawodnicy z Ryk to zresztą udowodnili, bo ograli POM Iskra Piotrowice w sposób bardzo przekonujący. Bohaterem spotkania został Bartłomiej Bułhak. 26-latek to jedna z ikon ryckiego futbolu. W Ruchu przeszedł przez wiele kategorii młodzieżowych, a w piłce seniorskiej grał w jego barwach zarówno w IV lidze, jak i w „okręgówce”. Teraz nie dość, że może z tym klubem osiągnąć bardzo dobry wynik, to sobotnim występem ustawił się w roli jednego z faworytów do zdobycia korony króla strzelców. Po trzech kolejkach na swoim koncie ma już bowiem 4 trafienia.

POM natomiast musi się szybko pozbierać po niespodziewanej porażce. Odbudować się nie powinno być trudno, bo w następnej kolejce do Piotrowic przyjedzie Orion Niedrzwica, który wciąż czeka na pierwszy punkt w tym sezonie. (kk)

POM Iskra Piotrowice – MKS Ruch Ryki 2:4 (1:1)

Bramki: Drozd (2), Ganczarenko (90+2) – Bułhak (18, 61, 70), M. Głodek (77).

POM: Hajkowski – J. Wójcik, Bartoszcze, Krusiński (74 Różycki), Ganczarenko, Kura (46 Skrzypek), Mieltlicki, Kośka, O. Wójcik, Bomba (74 Harasimiuk), Drozd (82 Maj).

Ruch: Kałaska – Nastalski, Kuchnio, Gąska, Oleksiuk (70 Piotrowski), Bartosz Woźniak, Błażej Woźniak (65 Koźlak), Gałązka (78 Jawoszek), Kryczka (75 Bukowski), Bułhak (83 Wasilewski), Słomka (55 M. Głodek).

Żółte kartki: Mietlicki – Gałązka, Bukowski, Bartosz Woźniak, Błażej Woźniak. Czerwona kartka: Kośka (52 min za faul). Sędziował: Gawlik. Widzów: 100.

Posiłki przyniosły efekt

Rezerwy Wisły Puławy wzmocnione kilkoma graczami z II ligi nie dały szans Turowi Milejów

Wyniki: POM Iskra Piotrowice – MKS Ruch Ryki 2:4 (Drozd 2, Ganczarenko 90+2 – Bułhak 16, 61, 70, M. Głodek 77) * Orion Niedrzwica – Czarni 1947 Dęblin 0:1 (Szlendak 43) * Hetman Gołąb – LKS Stróża 3:2 (Szymanek 9, Kłys 65, 86 – Kuciński 7, 28) * Sokół Kopnica – Trawena Trawniki 3:1 (Bednarski 72, J. Wójcik 80 z karnego, Puhajev 90+2 – Kubicki 88) * Sygnał Lublin – Polesie Kock 3:0 (Białecki 12, Etana 50, 80) * Wisła II Puławy – Tur Milejów 9:0 (Kaczmarek 18, 84, Kołtański 20, Nojszewski 26, Bortniczuk 37, 55, Kargulewicz 60, Szymanek 66, Wlaźlik 89) * Unia Bełżyce – Avia II Świdnik 1:6 (Wójtowicz 85 – Wdowicz 15, Feret 30, Bzowski 40, Ziarek 44, 60, Parcheta 75) * Stal II Kraśnik – Tarasola Cisy Nałęczów 5:3.