Sokół Konopnica – KS Cisowianka Drzewce 0:1. Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

KS Cisowianka Drzewce to zespół z największym potencjałem sportowym i finansowym w całej lubelskiej klasie okręgowej. I chociaż jest to beniaminek, to przez wielu ekspertów drużyna Łukasza Gizy jest upatrywana jako główny faworyt do awansu do IV ligi. Runda jesienna pokazała, że te przewidywania są słuszne. Cisowianka w wielu meczach zachwycała swoją formą i w połowie sezonu dzielnie trzyma się w czubie tabeli. Zimy nie spędzi jednak na fotelu lidera, bo w lidze jest jeszcze fantastyczna Stal Poniatowa. To najprawdopodobniej między tymi ekipami wiosną rozstrzygnie się kwestia zwycięstwa w rozgrywkach.

W bezpośredniej konfrontacji lepsza (3:2) była Cisowianka. Podopieczni Łukasza Gizy potracili jednak punkty w starciach z pozostałymi ekipami. Piłkarze z Drzewc zgubili je w starciu z Janowianką Janów Lubelski (0:0) i LKS Stróża (1:1). Do tego doszedł nieszczęsny walkower za mecz z Orionem Niedrzwica.

Niewiele brakowało, a do tej listy dołączyłby jeszcze w sobotę Sokół Konopnica. Cisowianka okrutnie męczyła się w Radawcu, gdzie odbywał się ten mecz. Goście powinni cieszyć się, że w już w 8 min do siatki trafił Sławomir Radzikowski. Później dominowali na boisku, ładnie konstruowali kolejne akcje, ale brakowało im dokładności oraz skuteczności. Sokół natomiast grał z olbrzymią pasją i szukał swojego szczęścia w kontratakach. Nie udało mu się doprowadzić do remisu, ale mogą być z siebie zadowoleni. Jeżeli wiosną zaprezentują podobną formę, co w sobotę, to powinni osiągnąć swój cel, jakim jest utrzymanie się w lubelskiej klasie okręgowej.

Sokół Konopnica – KS Cisowianka Drzewce 0:1 (0:1)

Bramka: Radzikowski (8).

Sokół: Koleniec – W. Ryba (76 Próchniak), Sowiński, Kisiel, Aftyka, Robaczyński (85 Wąsik), P. Wójcik (82 Caban), S. Ryba (62 J. Wójcik), D. Wójcik, Osoba, Kufrejski.

Cisowianka: Miduch – Antoniak, Łakomy, Krzysztoszek, Giziński, Wankiewicz Jan, Pięta, Kędra (87 Pacocha), Kobus (82 Kamola), Radzikowski (57 Chwiszczuk), Szczotka (57 Szymanek).

Żółte kartki: Kufrejski, Sowiński, Kisiel – Łakomy. Sędziował: R. Kalinowski. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Orion Niedrzwica – Wisła Annopol 1:1 (0:0)

Bramki: Piorun (71) – Kontapka (88)

Orion: Kubacki – Szymuś, Paździor, Wiśniewski, Wieczorek (63 J. Talarek), Piorun, Żarnowski (79 Adamczuk), E. Sobiech, Garbaty (74 Choina), Bielak, Kłyk (88 Puszka).

Wisła: Jabłoński – Gogół, Kontapka, Zamriienko,Wójcik, Rybak, Stępień (60 Babiracki), Garbacz, Kaczanowski, Dębniewski, Pawłowski (23 Żylka).

Żółte kartki: Stępień, Garbacz, Rybak. Sędziował: Zych. Widzów: 100.

Błękit Cyców – Wisła II Puławy 6:6 (1:2)

Bramki: Zieliński (30 z karnego, 47 z karnego, 85), Paź (69), Adamczuk (70), Maleszyk (74) – Konc (3), Diaz (10, 64, 76), Piotrowski (40), Karasiński (68).

Błękit: Prusak – Nikitović, Grzesiuk (65 Maleszyk), G. Bronowicki, C. Zawrotniak (65 R. Bronowicki), Mroczek (85 Tkacz), Zieliński, Paź, Bednaruk (65 K. Zawrotniak), Augustynowicz (46 Adamhuk), Orysz.

Wisła II: Pawłowski – Pionka, Kacper Pyska, Soleniec, Abramczyk, Konrad Pyska, Piotrowski, Koc, Figura, Łyjak (65 Karasiński), Diaz.

Żółte kartki: Soleniec, Figura. Sędziował: Ląd. Widzów: 100.

Piaskovia Piaski – Janowianka Janów Lubelski 0:3 (0:1)

Bramki: Perin (7 z karnego, 79), P. Branewski (90+1).

Piaskovia: Snizhko – Olender, Bednarek, Adamiec, Kur, Lipa, Bomba, T. Nowak (65 Wargol), Dominik Jarosz (65 Wójcik), Szczepanik (75 Kapica), K. Nowak.

Janowianka: Janicki – Bodziuch, Kuliński, T. Sadowski, P. Sadowski, A. Pawełkiewicz (80 Kamiński), Birut, W. Branewski (65 Piecyk), Myszak (75 Dąbek), M. Pawełkiewicz, Perin (89 P. Branewski).

Żółta kartka: Lipa. Sędziował: Kępowicz. Widzów: 150.

MKS Ruch Ryki – LKS Stróża 4:1 (2:0)

Bramki dla Ruchu: Kryczka (20), Woźniak (28), Bułhak (70), Rafeld (80).

Ruch: Troshupa – Bułhak, Gąska, Długaszek, Kuchnio, Nastalski, Rafeld (81 Głodek), Woźniak, Kryczka, Kępka (85 Piotrowski), Darnia (35 Oleksiuk).

Czerwona kartka: Kryczka (po meczu za niesportowe zachowanie). Sędziował: Komorek. Widzów: 150.

Stal Poniatowa – Unia Bełżyce 4:1 (2:1)

Bramki: Filipczuk (7, 12), Kaczmarek (68), Tkaczyk (72) – Pomorski (1).

Stal: Dejko – Gąsiorowski (64 Stalęga), Hurenko (46 Sebastian Pyda II), Radziejewski (46 Kucharczyk), Węgorowski, Filipczuk, Poleszak, Murat (68 Tkaczyk), Kaczmarek (73 Żyszkiewicz), Bara, Sebastian Pyda I.

Unia: Radzewicz – Pomorski, Pietras, B.Sieńko, D.Sieńko, Plewik, Zieliński, Kołodziejczyk, Baran, Suski, Wojtowicz.

Żółte kartki: Hurenko, Kucharczyk. Sędziował: Kuźniak. Widzów: 200.

Avia II Świdnik – Garbarnia Kurów 1:3 (1:0)

Bramki: Chabros (33) – M. Zlot (63), Wałach (74), Gałka (85).

Avia II: Pęksa – Ciesielski (60 M. Walczyński), Górka, O. Walczyński, Wdowicz, Bzowski, Leszczyński (78 Saad Morssy), Lenart, Świdnik (87 Borowiec), Poleszak, Chabros (87 Dmitruk).

Garbarnia: Baran – Dados, Figiel, S. Zlot (75 Muszyński), Dajos, Wolszczak, Chabros, Gałka, Wałach, M. Zlot (88 Kozak), Kopeć (86 Żaba).

Sędziował: Czubiel. Widzów: 40.