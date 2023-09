Sygnał Lublin wygrał w Piotrowicach i zmierza w kierunku IV ligi. Komplet wyników lubelskiej okręgówki

Mimo kolejnych zwycięstw w Sygnale Lublin nikt głośno nie mówi o awansie do IV ligi. Powoli to zaczyna jednak wyglądać na zaklinanie rzeczywistości, bo w klubie z ul. Zemborzyckiej udało się stworzyć zespół, który jest w stanie pokonać każdego przeciwnika. Nawet takiego, który niedawno jeszcze występował w wyższej lidze.

Tak było w sobotę. Lublinianie przyjechali do Piotrowic jak po swoje i szybko objęli prowadzenie. Pomógł im w tym Jakub Olszewski, który dał się sfaulować w polu karnym. Do piłki ustawionej na 11 m podszedł Tomasz Karwat i pewnie posłał ją do siatki. W 30 min było już 2:0, a w roli egzekutora wystąpił ponownie Karwat. Znakomitą piłkę dograł mu Paweł Baran, a 35-letni piłkarz Sygnału sfinalizował akcję ładnym uderzeniem z woleja.

Pełnią szczęścia w zespole gości można byłoby nazwać stan, gdyby udało się wygrać bez straty gola. Tak się jednak nie stało, bo w 34 min kontaktową bramkę z rzutu karnego zdobył jednak Łukasz Mietlicki. Mimo że do końca meczu pozostawało jeszcze dużo czasu, to wynik nie uległ już zmianie.

– Nie zgadzam się z decyzją o podyktowaniu rzutu karnego dla Sygnału Lublin, która ustawiła przebieg zawodów. Jestem jednak zadowolony z postawy moich zawodników, którzy w tym meczu wykazali się odpowiednią pasją i zaangażowaniem. Szkoda, że nie udało się odrobić strat. Uważam jednak, że jeżeli utrzymamy ten poziom gry, to kolejne punkty będą kwestią czasu – powiedział Grzegorz Fularski, trener POM Iskra Piotrowice.

POM Iskra Piotrowice – Sygnał Lublin 1:2 (1:2)

Bramki: Mietlicki (34 z karnego) – Karwat (17 z karnego, 30)

POM: Hajkowski – Ganczarenko, J. Wójcik, Bartoszcze, Orłowski, Pioś, Kośka, Mietlicki, O. Wójcik (80 Bomba), Harasimiuk (65 Kołodziejczyk), Drozd.

Sygnał: Mirosław – Sztejno, Baran, Gąsior, Paździor, Kuczyński (70 Białecki), Etana, Borysiuk (80 Paszczuk), Mordziński (84 Paradziński), Olszewski, Karwat (72 Bara)

Żółte kartki: Orłowski – Baran, Etana, Mirosław, Sztejno. Sędziował: Ciupek. Widzów: 100.

Wrócili na właściwe tory

Lubelska klasa okręgowa Po trzech meczach bez zwycięstwa Hetman Gołąb wreszcie zainkasował komplet punktów. Podopieczni Dawida Paczki pokonali rezerwy Stali Kraśnik

Wyniki: Tarasola Cisy Nałęczów – Tur Milejów 2:0 (Semeniuk 43, Rodzik 77) * POM Iskra Piotrowice – Sygnał Lublin 1:2 (Mietlicki 34 z karnego – Karwat 17 z karnego, 30) * LKS Stróża – Wisła II Grupa Azoty Puławy 3:4 * Orion Niedrzwica – Sokół Konopnica 1:2 (Kobyłko 85 – Młynarczyk 60 z karnego, Sowiński 63) * Hetman Gołąb – Stal II Kraśnik 4:0 (Szymanek 21, Kłys 69, Sujka 90+1, R. Kursa 90+4) * Trawena Trawniki – Avia II Świdnik 1:1 (Chochowski 75 – Czupryn 77) * Czarni 1947 Dęblin – Unia Bełżyce 0:4 (Wójcik 39, Sułek 44, Kołodziejczyk 45+1, 52) * MKS Ruch Ryki – Polesie Kock 2:1.