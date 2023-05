16 minut Błaszczykowskiego? Fernando Santos ogłosił powołania do kadry Polski

Przypomnijmy, że nasza kadra mecze w ramach eliminacji do Euro 2024 rozegrała w marcu. W debiucie Santosa dostaliśmy zimny prysznic od Czechów ulegając im w Pradze 1:3, a pierwsze dwa gole nasza drużyna straciła już na samym początku spotkania. W drugim spotkaniu, na PGE Stadionie Narodowym Robert Lewandowski i spółka uporali się z Albanią zwyciężając ledwie 1:0 po golu Karola Świderskiego.

Mało udany początek eliminacji zmusił portugalskiego trenera do przemyśleń i poszukiwania nowych twarzy do naszej reprezentacji. I tak wśród powołanych na mecze z Niemcami i Mołdawią znaleźli się: Tomasz Kędziora, Arkadiusz Reca, Mateusz Wieteska czy absolutny debiutant, Przemysław Wiśniewski. Wśród pomocników nowe twarze to Mateusz Łęgowski i Bartosz Slisz. Dużą niespodzianką jest za to brak nominacji dla Matty’ego Casha. Nadal w kadrze nie ma Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka czy Dawida Kownackiego, których domagali się eksperci i kibice. Miejsce w kadrze stracili także Michał Karbownik, Robert Gumny i Krzysztof Piątek. Szykują się duże zmiany w wyglądzie reprezentacji Polski.

– Mam ogromny szacunek dla wszystkich zawodników i dla tego co zrobili dla reprezentacji. Nasza decyzja była jednak taka, że postanowiliśmy powołać innych zawodników. Rozumiem, że dla niektórych jest to rozczarowujące, ale muszę dbać o dobro drużyny – skomentował swoje decyzje Portugalczyk.

Na liście powołanych nie ma także Jakuba Błaszczykowskiego, który w meczu z Niemcami ma oficjalnie zakończyć reprezentacyjną karierę. Czy wobec tego piłkarz Wisły Kraków nie doczeka się pożegnania z reprezentacją? – Mamy duży szacunek do jego dokonań. Wiem, że tutaj częścią tradycji pożegnań jest rozegranie spotkania i oczywiście to szanuję – zapewnił portugalski szkoleniowiec. – Miałem okazję mierzyć się z nim, gdy grał w reprezentacji. Chcemy go pożegnać z pewną ceremonią. Porozmawiamy jeszcze jak ma to wyglądać. Chcielibyśmy, żeby Błaszczykowski zagrał 16 minut. Prawdopodobnie zostanie potem zmieniony i wszyscy go udekorujemy. Ja też będę w tym uczestniczyć, razem ze wszystkimi Polakami – podkreślił selekcjoner reprezentacji Polski. (bs)

Lista powołanych na mecze z Niemcami i Mołdawią (16.06 i 20.06)

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski.

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Arkadiusz Reca, Mateusz Wieteska, Przemysław Wiśniewski.

Pomocnicy: Krystian Bielik, Ben Lederman, Karol Linetty, Mateusz Łęgowski, Bartosz Slisz, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski.