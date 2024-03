Eliminacje Euro 2024. Polska w finale baraży

Polacy byli zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu i od początku przejęli inicjatywę na boisku, ale na pierwszą bramkę przyszło poczekać do 22. minuty. Wówczas Jakub Piotrowski dobrze zagrał do Przemysława Frankowskiego, a ten strzałem po ziemi otworzył wynik spotkania.

Biało-Czerwoni po przerwie jeszcze mocniej podkręcili tempo. I już w 50. minucie prowadzili 2:0. Ładną akcję przeprowadził Nikola Zalewski i dograł piłkę do Piotra Zielińskiego, który strzałem głową z bliska podwoił prowadzenie Polaków. Trzeci gol padł w 70. minucie kiedy Piotrowski popisał się ładnym strzałem sprzed pola karnego. To nie był jednak koniec, bo trzy minuty później Zalewski zagrał piłkę z prawego skrzydła, a do własnej siatki skierował ją Karol Mets. W 77. minucie opieszałość obrońców wykorzystał Sebastian Szymański. Polakom nie udało się jednak zachować czystego konta, bo chwilę później po błędzie naszej defensywy honorowego gola dla Estonii strzelił Martin Vetkal.

W drugim półfinale baraży Walia pokonała Finlandię 3:1 i to właśnie ekipa z Wysp Brytyjskich będzie rywalem Biało-Czerwonych o przepustki na mistrzostwa Europy.

PÓŁFINAŁ BARAŻY O EURO 2024

Polska – Estonia 5:1 (1:0)

Bramki: Frankowski (22), Zieliński (50), Piotrowski (70), Karol Mets (73-samobójcza), S. Szymański (77) – Vetkal (78).

Polska: Szczęsny – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski (46 Cash, 56 Puchacz), Slisz, Zieliński (72 S. Szymański), Piotrowski (73 Moder), Zalewski – Świderski (72 Buksa), Lewandowski.

Estonia: Hein – Paskotsi, J. Tamm, Klavan, Mets, Kallaste (67 Pikk) – Palumets (67 Poom), Vetkal, Soomets (82 Ainsalu) – M. Tamm (31 Hussar), Jurgens (67 Lepik).

Żółte kartki: Puchacz – Paskotsi.

Czerwona kartka: Maksim Paskotsi (27. minuta, Estonia, za drugą żółtą).

Sędziował: Slavko Vincić (Słowenia).