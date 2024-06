Polska lepsza od Turcji, ale martwi przedwczesne zejście z boiska Lewandowskiego

Od pierwszych minut przewagę optyczną osiągnęli Turcy, ale to Biało-Czerwoni w 12 minucie otworzyli wynik spotkania. Po zagraniu Jana Bednarka do Roberta Lewandowskiego kapitan naszej drużyny narodowej zagrał do Karola Świderskiego, a ten płaskim strzałem trafił na 1:0. Jednak celebrując gola popularny „Świder” nabawił się kontuzji i musiał opuścić boisko.

W kolejnych minutach znów więcej z gry mieli Turcy, ale nie potrafili strzelić gola. Po 30 minutach gry boisko z powodu urazu opuścił Robert Lewandowski. Kibicom naszej reprezentacji mocno zadrżały serca, ale kilka chwil później Mateusz Borek komentujący w TVP 1 spotkanie przekazał, że Lewandowski opuścił boisko gdyż „poczuł jakieś spięcie” co sugerowało, że uraz kapitana naszej kadry narodowej nie jest poważny.