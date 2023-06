Wisła Grupa Azoty Puławy i Motor Lublin wznawiają treningi

To sytuacja raczej niespotykana w ekipie żółto-biało-niebieskich. Jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu trener Goncalo Feio ma już do dyspozycji… czterech nowych zawodników. Dariusz Kamiński ostatnio występował w GKS Jastrzębie, Bartosz Wolski w Stali Rzeszów, Kacper Śpiewak był piłkarzem Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Czwartym nabytkiem beniaminka Fortuna I Ligi został w piątek wieczorem defensywny pomocnik lub obrońca Mathieu Scalet (Podbeskidzie Bielsko-Biała).

Były zawodnik Wisły Kraków czy Śląska Wrocław ma na koncie 16 występów w ekstraklasie, ale dwa ostatnie sezony spędził w Podbeskidziu Bielsko-Biała. O ile w rozgrywkach 2020/2021 zaliczył 28 występów i zdobył cztery gole, to ostatnio grał już zdecydowanie mniej. Uzbierał tylko osiem meczów w lidze i jeden w Pucharze Polski. W sumie na boisku nie spędził nawet 400 minut. Defensywny pomocnik w Lublinie podpisał dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Wygląda na to, ze wkrótce piątym wzmocnieniem beniaminka może zostać Krystian Palacz. Zawodnik z rocznika 2003 poprzedni sezon spędził najpierw w rezerwach Lecha Poznań (18 występów w II lidze i trzy gole), a następnie w pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz (10 meczów). Jak poinformował w niedzielę Dawid Dobrasz z portalu meczyki.pl transfer jest już na ostatniej prostej i wkrótce można się spodziewać oficjalnego komunikatu ze strony Motoru. Palacz to lewy obrońcy, który może jednak grać także bliżej bramki przeciwnika.

Podopieczni trenera Feio zajęcia rozpoczną we wtorek o godz. 16, tym razem na bocznym boisku Areny Lublin. Pierwsze dni przygotowań spędzą w Lublinie, ale już 4 lipca wyjadą na obóz do Kielc, gdzie zagrają dwa mecze kontrolne z: Jagiellonią Białystok i Koroną Kielce. Wcześniej, bo 1 lipca w Łęcznej zmierzą się z tamtejszym Górnikiem. A o sytuacji kadrowej zielono-czarnych więcej piszemy na stronie 14. Ireneusz Mamrot w ostatnich dniach ma już jednak do dyspozycji trzech nowych graczy.

Sporo, jeżeli chodzi o kwestie kadrowe dzieje się też w Puławach. Na razie jednak Wisła Grupa Azoty jedynie rozstaje się z zawodnikami. W rubryce ubyli znaleźli się już: Bartosz Bernard (Podbeskidzie), Jakub Czajkowski (Legia II Warszawa), Maciej Kona Błażej Sapielak (Odra Opole) czy Piotr Zieliński (Wisła Płock). Ostatnio dołączyli do nich także: Wojciech Błyszko, Robert Majewski i Marcin Ryszka, z którymi nie przedłużono kontraktów. W gronie kandydatów do gry w Dumie Powiśla na razie jest chociażby nastolatek z Pilicy Białobrzegi – Wiktor Koptas.

Wiadomo też, że nowy trener Michał Piros w swoim sztabie będzie mógł liczyć na pomoc Michaela Chojnickiego, z którym współpracował w Legionovii.