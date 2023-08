Andoria Mircze i Huczwa Tyszowce z triumfami w Pucharze Starostów

W pierwszym z wymienionych powiatów walka o triumf była najmniej zacięta. A to dlatego, że do rozgrywek zgłosiły się tylko trzy drużyny. Poza wspomnianą Andorią była to Unia Hrubieszów i Huragan Hrubieszów. W wyniku losowania ekipa z Mircza otrzymała wolny los i automatycznie awansowała do finału. Z kolei w derbach Hrubieszowa lepszy okazał się Huragan, który wygrał 2:0. Natomiast w finale Andoria górą była Andoria, która wygrała 2:0.

Zdecydowanie bardziej rozbudowane były rozgrywki w powiecie tomaszowskim. Tam do finału dotarła Pogoń 96 Łaszczówka, która po drodze ogrywała Granicę Lubycza Królewska oraz Orkana Bełżec. Naprzeciw ekipie dowodzonej przez trenera Jerzego Bojko stanęła Huczwa Tyszowce. Zespól trenera Przemysława Siomy we wcześniejszych fazach ogrywał Spartę Wożuczyn i Koronę Łaszczów.

W finałowym meczu padła tylko jedna bramka, a jej autorem był… bramkarz Karol Krawczyk, który w drugiej połowie spotkania wykorzystał rzut karny.

Do zakończenia Pucharu Starostów pozostały już tylko decydujące mecze w powiecie biłgorajskim i zamojskim. W niedzielę o triumf w swoim okręgu zagrają Grom Różaniec oraz Victoria Łukowa. A już w piątek okaże się, kto wygra w powiecie zamojskim – o godzinie 18 BKS Bodaczów podejmie u siebie Omegę Stary Zamość.