Dwucyfrówka na pożegnanie. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Już w drugiej minucie wynik spotkania otworzył Valentyn Maksymenko co tylko pokazało, że choć ekipa trenera Przemysława Siomy trzecie miejsce w tabeli ma już w kieszeni, to chce w jak najefektowniejszy sposób zakończyć sezon. W kolejnych minutach kibice byli świadkami piłkarskich popisów Jaby Phkhakadze. Gruzin trafił do siatki w siódmej minucie, następnie w 25, a w 28 miał już na koncie hattricka. Tuż przed przerwą gola dla gości zdobył Sikora i do przerwy było 5:1.

Po zmianie stron Huczwa nie miała zamiaru zwalniać tempa. W 52 minucie na listę strzelców wpisał się Patryk Szumlański, a w 67 minucie piątą bramkę w tym spotkaniu zdobył Phkhakadze. To nie był jednak koniec pogromu. Na dziewięć minut przed końcem meczu do siatki trafił Rodion Serdiuk, a cztery minuty później wykonał rzut karny w stylu Antonina Panenki i miał już na koncie dublet. Dzieła zniszczenia dokonał w doliczonym czasie gry Tomasz Walentyn czyli grający prezes Huczwy.

A co działo się na innych boiskach w ostatniej kolejce? Duże emocje przeżyli kibice w Starym Zamościu, gdzie tamtejsza Omega podejmowała Olimpię Miączyn. W 38 wynik meczu otworzył Damian Otręba i podopieczni trenera Tomasza Goździuka utrzymali jednobramkową zaliczkę do 85 minuty. Wówczas do remisu doprowadził Michał Przyczyna. Ostatnie słowo należało jednak do miejscowych – w doliczonym czasie gry do siatki trafił Bartosz Nizioł i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo na wagę szóstego miejsca w tabeli.

Piątą lokatę na koniec sezonu wywalczyła za to Tanew Majdan Stary. Drużyna dowodzona przez trenera Bogdana Antolaka wygrała z Unią Hrubieszów na jej terenie 1:0, a gola na wagę trzech punktów zdobył w siódmej minucie doliczonego czasu gry Bartłomiej Gontarz.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Omega Stary Zamość – Olimpia Miączyn 2:1 (Otręba 38, Nizioł 90 – Przyczyna 85) * Pogoń 96 Łaszczówka – Victoria Łukowa 4:1 (Towbin 12, J. Jeruzal 18, 20, Z. Jeruzal 90 – Zagrodny 58) * Korona Łaszczów – Granica Lubycza Królewska 4:0 (Świątek 12, Materazzo 24, Anioł 28, Wawrzusiszyn 76) * Huczwa Tyszowce – Igros Krasnobród 10:1 (Maksymenko 2, Phkhakadze 7, 25, 28, 38-karny, 67, Szumlański 52, Serdiuk 81, 85-karny, Walentyn 90 – Sikora 44-karny) * Graf Chodywańce – Olimpiakos Tarnogród 1:3 (Murjas 64 – Gardzielik 41, 75, Kr. Halejcio 43) * Orkan Bełżec – Włókniarz Frampol 1:2 (Lewicki 78 – Oleszek 73, D. Swatowski 88) * Unia Hrubieszów – Tanew Majdan Stary 0:1 (Gontarz 90+7) * Łada 1945 Biłgoraj – Hetman Zamość 2:1 (Skubis 22, 60 – Oseła 69-karny).