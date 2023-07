Hetman Zamość najlepszy w turnieju o Puchar Prezesa GKS Ruch Izbica

Gospodarzem zawodów był miejscowy Ruch, dla którego był to pierwszy sprawdzian formy przed zbliżającym się sezonem w chełmskiej klasie okręgowej. Z kolei Hetman przystępował do zawodów po porażce 0:2 w Pucharze Starostów z Potokiem Sitno. Do rywalizacji zgłosił się również występujący w IV lidze Kryształ oraz drużyna Motoru Lublin U 17.

Drabinka turnieju obejmowała dwa mecze półfinałowe oraz spotkania o brąz i finał. W pierwszym miejscowy Ruch zmierzył się z Kryształem. Spotkanie było bardzo zacięte i zakończyło się wygraną IV-ligowca 2:0. W drugim Hetman pokonał juniorów Motoru 2:0. Drużynę z Lublina prowadził wychowanek klubu z Izbicy Marcin Zakrzewski.

W spotkaniu o brązowy medal gospodarze zmierzyli się z młodzieżą Motoru. Mecz praktycznie był bez historii, lepsi i to zdecydowanie, okazali się młodzi lublinianie wygrywając aż 7:0.

W wielkim finale zamościanie mieli trudne zadanie, grali bowiem z ekipą z wyższej ligi. Mimo to nie pozwolili narzucić sobie stylu gry przeciwnika. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny prowadzonej przez Roberta Wieczerzaka 2:0. – Dwa gole podczas turnieju strzelił Rodion Serdiuk, środkowy obrońca z Huczwy Tyszowce, a po jednym napastnik Sasza Kushch-Vasylyshyn z Granicy Lubycza Królewska i boczny pomocnik Artur Lis z Tomasovii Tomaszów Lubelski, zawodnicy testowani. Rodion i Sasza zostają z nami, Arturowi podziękowaliśmy za współpracę. Były trudne warunki do gry, temperatura nam nie pomagała – tłumaczy szkoleniowiec Hetmana.

Zbliżający się sezon będzie bardzo ważny dla podopiecznych trenera Wieczerzaka. Do drużyny z Gryfa Gmina Zamość powrócił Patryk Dobromilski. Jest też boczny pomocnik Kamil Woźniak. Hetman testuje prawego obrońcę Olimpii Miączyn Michała Herdę. – Potrzebujemy też zawodnika na środek pomocy. Liczyliśmy, że dłużej pogramy w Pucharze Starostów. Byliśmy w początkowym etapie przygotowań. W spotkaniu zabrakło komunikacji między zawodnikami – mówi opiekun Hetmana.

Kadra zamościan ma być wzmocniona. W sobotę Hetman rozegra kolejny mecz kontrolny z Kryształem (boisko za Rotundą, godzina 11). Na 5 sierpnia planowany jest kolejny sparing z Olimpią Miączyn. – Naszym celem w nadchodzącym sezonie jest awans do IV ligi – zapowiada trener Wieczerzak.

Klasyfikacja końcowa XVIII Turnieju o Puchar Prezesa GKS Ruch Izbica: 1. Hetman Zamość, 2. Kryształ Werbkowice, 3. Motor Lublin U 17, 4. Ruch Izbica.