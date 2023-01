Hetman Zamość strzelił w sparingu 13 goli. Chcieli się pokazać nowemu trenerowi

Sobotni mecz kontrolny był pierwszym spotkaniem, w którym za wyniki Hetmana odpowiadał Robert Wieczerzak. I trzeba przyznać, że po końcowym gwizdku szkoleniowiec nie miał powodu do narzekań. Do przerwy jego podopieczni strzelił co prawda „tylko” trzy gole, ale po zmianie stron worek z bramkami rozwiązał się na dobre i spotkanie zakończyło się wynikiem aż 13:0.

– Widać było po zawodnikach, że byli głodni gry i chcieli pokazać się z jak najlepszej strony przed nowym sztabem szkoleniowym, a także zarządem – mówi Robert Wieczerzak, trener Hetmana.

– Gra jak na ten okres wyglądała całkiem nieźle i drużynie udało się przeprowadzić kilka ciekawych akcji. Cieszy fakt, że wyglądaliśmy dobrze pod kątem fizycznym, choć mamy świadomość, że graliśmy z ekipą z niższej klasy rozgrywkowej. Nie mieliśmy do dyspozycji z różnych względów: Sebastiana Łapińskiego, Mateusza Materny i Mateusza Wójcika oraz Filipa Zakrzewskiego. Z drugiej strony mogliśmy przyjrzeć się zawodnikom testowanych, a wśród nich znaleźli się między innymi Bartłomiej Szewc w bramce o raz Dawid Lewkowicz i Łukasz Stec. Cieszy też fakt, że Patryk Miedźwiedź po długiej przerwie w grze zdobył gola i dołożył dwie asysty – dodaje szkoleniowiec drużyny z Zamościa.

Po meczu z ekipą ze Szczebrzeszyna Hetman rozegra kolejne mecze kontrolne. Już 26 stycznia ekipa z Zamościa zagra z Kryształem Werbkowice. Później przyjdzie czas na konfrontacje z Orłem Srebrzyszcze (5 lutego), Huczwą Tyszowce (11 lutego), Koroną Łaszczów (16 lutego), Unią Rejowiec (19 lutego) i Startem krasnystaw (25 lutego). Z kolei w marcu spadkowicz z Hummel IV Ligi zagra jeszcze z Bratem Siennica Nadolna (4 marca) i Spartą Łabunie (11 marca).

Hetman Zamość – ASPN Roztocze Szczebrzeszyn 13:0 (3:0)

Bramki: Kostrubiec (4), Maksymenko (7, 64), Zaw. Testowany II (19, 87, 90), Samochko (50), Oseła (55-karny), Vistovskij (72), Butenko (80), Miedźwiedź (82-karny), Buczek (90).

Hetman: Pierwsza połowa: Zawodnik testowany I – Mielniczuk, Kostrubiec, Szura, Łazar, Nowak, Laskowski, Oszust, Zawodnik Testowany II, Zawodnik Testowany III, Maksymenko. Druga połowa: Ochal – Butenko, Osela, Zawodnik Testowany IV, Vistovskij, Ciurysek, Buczek, Samochko, Miedźwiedz, Zawodnik Testowany V, Maksymenko.