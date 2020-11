Igros – Omega 0:0. Pozostałe wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Niedzielne starcie było potyczką dwóch najlepszych zespołów zamojskiej okręgówki, które do tej pory zgromadziły po 39 punktów, ale Omega rozegrała o jeden mecz mniej. Spotkanie na szczycie nie było porywającym widowiskiem i brakowało w nim klarownych sytuacji. Jednak w doliczonym czasie gry goście mogli zdobyć gola na wagę zwycięstwa. Piotr Bartecki sfaulował w polu karnym Bartosza Nizioła i sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany, ale spudłował i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

– Moim zdaniem był to typowy mecz na remis, a w końcówce uśmiechnęło się do nas szczęście – mówi Jacek Paszkiewicz, trener Igrosu. – Widać, że oba zespoły podeszły do tego starcia z dużym respektem dla rywala. W mojej opinii przed przerwą prezentowaliśmy się nieco lepiej, ale w drugiej połowie, kiedy gra stała się nieco bardziej chaotyczna do głosu doszli nasi rywale. Nie byliśmy faworytem rozgrywek, a kończymy rundę jesienną na drugim miejscu. Po meczu podziękowałem moim zawodnikom za włożony wysiłek. To bardzo dobra drużyna, a do tego grają w niej w dużej mierze zawodnicy z Krasnobrodu i najbliższych okolic, co również bardzo mnie cieszy – dodał Paszkiewicz.

Mniej zadowolony po meczu był trener Omegi. – Zagraliśmy słabe spotkanie i nie ma co tego ukrywać. Mój zespół popełnił dziś wiele błędów, a w grze było sporo chaosu. Być może niektórzy zawodnicy podeszli do starcia na szczycie nieco zbyt mocno zestresowani – mówi Paweł Lewandowski. – W ostatnim kwadransie osiągnęliśmy przewagę i gdybyśmy wykorzystali rzut karny to zagrnęlibyśmy trzy punkty – dodaje szkoleniowiec lidera.

Igros zakończył już zmagania w tym roku, a Omega w najbliższy weekend zmierzy się na wyjeździe z Victorią Łukowa w ramach zaległego meczu 15. Kolejki. – Niestety, od 25 października borykamy się z dużymi problemami kadrowymi i zdrowotnymi. W naszym zespole pojawił się koronawirus, a także inne choroby. Skutki tego widać poprzez aspekt przygotowania fizycznego zawodników. – Mamy przed sobą jeszcze jedno spotkanie. Możemy uciec Igrosowi na trzy punkty, ale nawet jeśli nam się to uda nie będzie to spora przewaga – kończy trener Omegi.

Igros Krasnobród – Omega Stary Zamość 0:0

Igros: Gontarz – Kulczycki, Bartecki, Kowal, Ożóg – Mielniczek, R. Kostrubiec – Przytuła, Żerucha, Wiciejowski – Margol.

Omega: Hadło – Baran, B. Mazur, Sz. Dyrkacz (46 Goździuk) – Wajdyk, Bubeła (57 Maciejewski), Samulak – K. Bojar, Nizioł, Olech (65 J. Goch).

Sędziował: Marcin Kluk.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Roztocze Szczebrzeszyn – Orion Dereźnia 2:0 (1:0)

Bramki: Brodaczewski (28), Misiarz (68).

Roztocze: Kwapisz – Bajek (65 Grymuza), Strenciwilk, Daszek (78 Alterman), Bukowski (75 Bulak), Misiarz, Klimkiewicz (70 Szura), Luterek, Brodaczewski (72 Dziewa), Pilipczuk, Płotnikiewicz.

Orion: Młynarz – Niemiec, Czerw, Kiełbasa (46 Kaproń), D. Maciocha – Róg, Blicharz, Wąsiewicz, Sadlak, Olekh (22 Hyz), Konopka (68 K. Maciocha).

Sędziował: Piotr Burak.

Metalowiec Goraj – Tur Turobin 6:3 (2:2)

Bramki: Mateusz Dzwolak (25, 40, 75, 82),Sz. Sykuła (71) – Paweł Kosidło (5), Gałka (37), Majkut (72).

Metalowiec: Witko (88 Próchno), Łazur, Czajka, M. Sowa, Pawelec (20 Spólnik), Omiotek (78 Szkołut), M. Papierz (90 Maksim), Wlizło (80 R. Polski), Mateusz Dzwolak, B. Sowa (83 W. Sykuła) – Decyk (70 Sz. Sykuła).

Tur: Skup – Podkościelny (46 Omiotek), Niemiec, Antończak, D. Brodaczewski – Majkut, Piotr Kosidło (75 M. Brodaczewski) – Dziewa, Stachera – Paweł Kosidło, Gałka.

Sędziował: Tomasz Lenard.

Tarpan Korchów – Pogoń 96 Łaszczówka 1:2 (1:1)

Bramki: P. Grasza (30) – Stożek (33), Podborny (80)

Tarpan: D. Szponar – Przemysław Mróz (72 Piątek), Świtała, Grelak, M. Ostasz – Patryk Mróz, P, Grasza, Blicharz, Wojtowicz, Larwa – Związko (75 Pleskacz).

Pogoń: Berbecki – Podborny, Stępniak, Raczkiewicz (55 Nowosad), Babiarz – Ozkavak (84 Zieliński), Lasota, Stożek – Lomber, Kuks (63 Brytan), Kłos (63 Kiś).

Sędziował: Radomir Winiarski.

Potok Sitno – Olimpia Miączyn 1:3 (1:0)

Bramki: Naklicki (33) – Okoniewski (48), Nowak (75), Łyp (88).

Potok: Ziemiński – Pyś, Kisiel, Drozdowski (80 Sokołowski), Łepak, Jabłoński, Bełz, Niderla, Mazurek, Kołodziejczuk, Naklicki

Olimpia: Kołodziejczuk – Szawaryn (90 Karpiuk), Muzyczka (90 Lickiewicz), Markiewicz (84 Bosowski), Makuch, Łyp, Łyko, Hrysiak, Kukiełka (67 Nowak), Okoniewski (86 Szymala), Zieliński

Sędziował: Konrad Łukiewicz.

Korona Łaszczów – Błękitni Obsza 5:1 (2:0)

Bramki: Wojnarski (15), Dudziński (24, 71), Budzaj (61), Orzechowski (80) – Wróbel (58).

Korona: Fedyna – Kołodziejski (82 Byś),Wojnarski (55 Borowiak), Huzar, Wasyl (59 Kielar), Śrótwa (71 Wilk), Piatnoczka, Kramarczuk, Dudziński, Budzaj, Orzechowski.

Błękitni: Hyz – Tadra, Kukiełka, Świstak, Mazurek, Jonak, Shukailo,Konopka, Roman, Wenek, Wróbel

Sędziował: Bernard Kostrubiec.

Olimpiakos Tarnogród – Sokół Zwierzyniec 5:1 (0:0)

Bramki: Gierula (55), B. Adamczuk (59-samobójcza), Klecha (78), Wróbel (80-samobójcza), M. Grabowski (89) – Kosiński (83).

Olimpiakos: Borek – Stetskiv, Rutyna (88 Niedzielski), A. Mazurek, Klecha, Gierula (84 K. Kuczma), Gancarz, Dydyński (69 M. Grabowski), Cios, Mosurets (82 Skica), Szczerba (81 Seroka)

Sokół: Strzelczyk – B. Adamczuk (75 Cielica), Sz. Adamczuk (65 Pęk), Białas, Kosiński, Mielnik (65 Marzec), Pietruszka, Żołdak, P. Wróbel, J. Wróbel, Kwaśniuk.

Sędziował: Andrzej Swacha.

Tanew Majdan Stary – Orzeł Tereszpol 4:0 (2:0)

Bramki: K. Blicharz (29, 56), T. Blicharz (43), Olszewski (79).

Tanew: Kniaź – K. Blicharz (75 Olszewski), T. Blicharz, Skubis, Raduj, Dziura, Margol, Konopka (80 Smoła), Micyk, Rymarz, Siembida.

Orzeł: Brodziak – Zdunek, Stępień (65 Lipiński), R. Sarzyński, M. Róg, J. Róg, Pieczykolan (16 Kiełbus), Pawluk, Oszmaniec, Kozerak, Albingier.

Sędziował: Bartosz Kapłon.