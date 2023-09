Omega odwróciła losy meczu po przerwie, kolejna wysoka wygrana Hetmana Zamość

Spotkanie w Starym Zamościu świetnie zaczęło się dla gości. Już w trzeciej minucie bardzo niefrasobliwie we własnym polu karnym zachował się Jarosław Baran i najpierw źle wybijał piłkę, a później popełnił prosty błąd w kryciu. W efekcie futbolówka trafiła do Michała Rutyny, a ten skorzystał z błędu i rywala i otworzył wynik spotkania. W kolejnych minutach mecz nadal toczył się w dość dobrym tempie, a na gola przyszło poczekać do 20 minuty.

Gospodarze wykonywali rzut rożny, a wybita piłka trafiła do Damiana Otręby, który popisał się pięknym uderzeniem z woleja. Remis nie utrzymał się jednak długo, bo już pięć minut później goście ponownie byli na prowadzeniu. Tym razem Rutyna zdecydował się na strzał z dystansu. Jakub Pieczykolan zdołał odbić piłkę, ale wobec dobitki Łukasza Ziomka z najbliższej odległości nie miał już nic do powiedzenia i Olimpiakos do przerwy prowadził w Starym Zamościu.

Po zmianie stron Omega rzuciła się do odrabiania strat. W 59 minucie Łukasz Mikulski zagrał miękko górą do Bartosza Nizioła. Ten przyjął piłkę na pierś i ze spokojem umieścił piłkę w siatce Olimpiakosu. Zdobyty gol dodał gospodarzom animuszu. W 63 minucie Kamil Radziszewski otrzymał dobre podanie na wolne pole po czym uderzył nad próbującym ratować sytuację daleko od własnej bramki golkiperem z Tarnogrodu. Olimpiakos do końca próbował zdobyć gola dającego jeden punkt, ale wynik nie uległ już zmianie i podopieczni trenera Tomasza Goździuka zgarnęli kolejny komplet w tym sezonie komplet punktów.

Po sześciu kolejkach Omega nadal nie ma na koncie ani jednej porażki i zajmuje miejsce w czubie tabeli. Za tydzień ekipa ze Starego Zamościa zagra na wyjeździe z Victorią Łukowa. Z kolei Olimpiakos podejmie u siebie Potok Sitno.

Omega Stary Zamość – Olimpiakos Tarnogród 3:2 (1:2)

Bramki: Otręba (20), Nizioł (59), Radziszewski (63) – Rutyna (3), Ziomek (25).

Omega: Pieczykolan – Tchórz, Fidler, Mikulski, Baran – Dyrkacz, Radziszewski (84 Lichota), Ciurysek – Goch (70 Wróbel), Nizioł, Otręba.

Olimpiakos: Szponar – Grabowski, Mazurek (82 Klimczak), Ziomek, Kruk – Bodek (82 Niedzielski), Klecha, Wiciejowski – Rutyna (46 Szymanik), Kolbuch (80 Cios), Stetskiv.

Hetman się nie zatrzymuje

Kolejna wysoka wygrana Hetmana Zamość, który umacnia się na pozycji lidera i śrubuje rekord w ilości strzelonych bramek. Tym razem drużyna Roberta Wieczerzaka rozbiła Olimpię Miączyn 6:1. W sumie zamościanie mają już na koncie aż 42 gole (po sześciu kolejkach)

Wyniki 6.kolejki: Hetman Zamość – Olimpia Miączyn 6:1 * Unia Hrubieszów – Błękitni Obsza 1:1 * Korona Łaszczów – Graf Chodywańce 1:0 * Pogoń 96 Łaszczówka – Huczwa Tyszowce 0:1 * Grom Różaniec – Victoria Łukowa 1:1 * Omega Stary Zamość – Olimpiakos Tarnogród 3:2 * Potok Sitno – Tanew Majdan Stary 4:2 * Metalowiec Goraj – Sparta Łabunie 3:2.