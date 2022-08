Pogoń Łaszczówka gotowa na mecz z Hetmanem Zamość. Dziś trzecia kolejka zamojskiej klasy okręgowej

Po dwóch seriach gier sześć punktów na swoich kontach mają: Huczwa Tyszowce, Pogoń 96 Łaszczówka i główny faworyt do wygrania ligi czyli Łada 1945 Biłgoraj. I tak jak Huczwa może pochwalić się u progu sezonu bardzo dobrą formą w ataku (strzeliła aż osiem goli), tak Pogoń i Łada skupiają się głównie na defensywie. Ekipa z Łaszczówki straciła jednego gola, a bramkarza Łady nie pokonał jeszcze nikt.

W środę cała trójka będzie walczyć o kolejny komplet punktów. Huczwa zmierzy się u siebie z Włókniarzem Frampol i będzie zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Z kolei Łada podejmie u siebie zawsze groźną Tanew Majdan Stary. Zespół dowodzony przez trenera Bogdana Antolaka w weekend ograł u siebie Grafa Chodywańce 5:2. Był to premierowy występ tej drużyny w tym sezonie, bo spotkanie z pierwszej kolejki Tanew przełożyła ze względu na udział w turnieju piłkarskim w Holandii.

Prawdziwe piłkarskie święto szykuje się natomiast w Łaszczówce. Tamtejsza Pogoń zagra z Hetmanem Zamość, który w poprzedniej kolejce długo nie potrafił strzelić bramek Koronie Łaszczów, lecz ostatecznie zwyciężył 3:0 po trafieniach w ostatnich 10 minutach. – To dla nas bardzo ważny mecz, bo nie zwykliśmy grać z Hetmanem Zamość na co dzień. Myślę jednak, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego spotkania. Obserwowałem grę ekipy z Zamościa w pierwszej kolejce przeciwko Huczwie, a także w minioną niedzielę przeciwko Koronie – mówi Jerzy Bojko, trener Pogoni. – Hetman jako bodajże jedyny w naszej lidze zespół gra trójką obrońców, a groźnym zawodnikiem jest Kravchenko. Nie boimy się tego rywala, ale i również go nie lekceważymy. W naszej drużynie panuje dobra atmosfera, bo zaliczyliśmy udany start rozgrywek. Dlatego w środę chcielibyśmy podtrzymać zwycięską passę. W środę będziemy dysponować najmocniejszym składem, a naszym atutem będzie także to, że zagramy u siebie – dodaje szkoleniowiec Pogoni.

Emocji nie powinno zabraknąć w Łaszczowie, gdzie tamtejsza Korona zagra z Olimpiakosem Tarnogród. Obie drużyny nie zdołały w tym sezonie zdobyć jeszcze punktu i w środę powalczą o przełamanie.

Trzecia kolejka zamojskiej klasy okręgowej: Orkan Bełżec – Omega Stary Zamość * Graf Chodywańce – Unia Hrubieszów * Łada 1945 Biłgoraj – Tanew Majdan Stary * Huczwa Tyszowce – Włókniarz Frampol * Korona Łaszczów – Olimpiakos Tarnogród * Pogoń 96 Łaszczówka – Hetman Zamość * Olimpia Miączyn – Igros Krasnobród * Victoria Łukowa – Granica Lubycza Królewska.

Fot. Hetman Zamość po pokonaniu Korony Łaszczów pojedzie na trudny teren do Łaszczówki

Fot. DW