AZS AWF Biała Podlaska gra z outsiderem już w piątek, Padwa Zamość jedzie do Legnicy

Dzień Niepodległości w klubie30

Sobotnia noc to najlepszy sposób na udaną zabawę. Impreza z okazji Dnia Niepodległości przyniosła mnóstwo pozytywnych wrażeń. Tego wieczora gwiazdą była grająca na skrzypcach ZJ Zuzanne, która zaczarowała zgromadzonych gości. Na parkiecie szaleli goście w różnym wieku. Hity grane tej nocy przez Snafiego i Novacka sprawiły, że nikt nie mógł usiedzieć w miejscu. Zapraszamy was do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia.