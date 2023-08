AZS AWF Biała Podlaska wygrał turniej w Pabianicach

W pierwszym występie podopieczni trenera Marcina Stefańca zmierzyli się Pabiksem. Grający w I lidze grupie C rywale okazali się wymagającym przeciwnikiem.

Początek meczu należał do miejscowych, którzy prowadzili 8:4. Poprawa gry w obronie od razu przełożyła się na zmianę wyniku bialczan (10:8). Do przerwy jednym trafieniem prowadził Pabiks (15:14). W drugiej odsłonie gra AZS wyglądała już lepiej. Trener Stefaniec testował nowe warianty gry, przez co nie zawsze wyglądała ona tak jak byśmy sobie tego życzyli. Mecz zakończył się wygraną 28:27.

Drugie spotkanie akademicy zagrali z Orłem Przeworsk. Z tym przeciwnikiem nie mieli już takich problemów. Od początku do końca przeważali. Po pierwszej części wygrywali 13:9. Mecz zakończył się zwycięstwem 26:18.

Z kompletem wygranych akademicy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do finału. W nim rywalizowali z SPR GOKiS Kąty Wrocławskie. Początek meczu należał do AZS AWF, który wypracował kilka bramek przewagi. Rywale zdołali jednak zniwelować straty przed końcem pierwszej połowy (11:9 dla AZS). Po zmianie stron bialczanie kontrolowali wydarzenia na boisku i zwyciężyli 21:17, wygrywając tym samym turniej w Pabianicach.

WYNIKI I KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU

Faza grupowa: AZS AWF Biała Podlaska – SPR Pabiks Pabianice 28:27 * AZS AWF Biała Podlaska – SPR Orzeł Przeworsk 26:18 * AZS AWF Biała Podlaska – NLO SMS ZPRP Kielce 27:26. Finał: AZS AWF Biała Podlaska – SPR GOKiS Kąty Wrocławskie 21:17. Kolejność: 1. AZS AWF Biała Podlaska, 2. SPR GOKiS Kąty Wrocławskie, 3. Pabiks Impact Pabianice, 4. NLO SMS Kielce, 5. SPR Orzeł Przeworsk, 6. KSZO Handball Ostrowiec Świętokrzyski.