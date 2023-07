Padwa Zamość przed nowym sezonem: trener zostaje, są ubytki w kadrze

Zamościanie zakończyli minione rozgrywki na siódmym miejscu. Trzeba jednak od razu dodać, że podopieczni trenera Markuszewskiego musieli zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale też z dodatkowym problemem.

Był nim remont hali OSiR. Obiekt jest w trakcie modernizacji, stąd większość spotkań pierwszej rundy zamościanie rozegrali na wyjeździe. Takie rozwiązanie miało znaczenie dla postawy zespołu, który nie miał łatwo w walce o punkty na boiskach przeciwników. Dopiero w drugiej części sezonu KPR Padwa „odpaliła” z formą. Odległe 11 miejsce zostało zamienione na siódmą lokatę. Niewiele zabrakło, aby drużyna wskoczyła „oczko”, a nawet dwa wyżej. Jedno zwycięstwo więcej dawało ekipie trenera Markuszewskiego piąte miejsce.

Po sezonie drużynę opuściło sześciu zawodników. Karierę zakończył środkowy rozgrywający Szymon Fugiel. – W zespole seniorów grałem siedem lat. Na moją decyzję miało wpływ kilka czynników: sprawy rodzinne, zawodowe, inne obowiązki w klubie. Robimy miejsce dla innych zawodników – tłumaczy były gracz KPR Padwa, który od ponad roku jest też członkiem zarządu. Zamojski klub nie przedłużył kontraktu z obrotowym Radosławem Pomiankiewiczem. Z Padwy odchodzi rozgrywający Tomasz Sałach. Kibice nie zobaczą też w bramce Pawła Procia. Golkiper zdecydował się na przeprowadzkę do AZS UMCS Lublin, w I lidze regionalnej. Z kolei skrzydłowy Kacper Mchawrab, który przyszedł do Zamościa z Azotów Puławy, przenosi się do Gwardii Koszalin. Leworęczny prawy rozgrywający Łukasz Orlich wybiera się do 3. Bundesligi.

Miejsce Procia w bramce zajmie Alan Dragan. To wychowanek zamojskiego klubu. Między słupkami występować będą nadal doświadczeni Krzysztof Kozłowski i Mateusz Gawryś. W Padwie zostają rozgrywający Mateusz Czerwonka i obrotowy Dawid Skiba, którzy studiują w Zamościu.

Przygotowania do nowego sezonu drużyna Padwy rozpocznie 1 sierpnia. Na rozkładzie są mecze kontrolne i turnieje. Planowany jest sparing z występującą w PGNiG Superlidze Grupą Azoty Unia Tarnów, udział w turnieju w Mielcu oraz Memoriale Henryka Grabczaka w Zamościu. Pierwszy mecz ligowy zamościanie rozegrają 9 września u siebie z beniaminkiem SMS ZPRP I Kielce. Już tydzień później zmierzą się na wyjeździe w derbach regionu z AZS AWF Biała Podlaska. Natomiast w trzeciej kolejce będą mieli pauzę.