Z Kielc do AZS AWF Biała Podlaska

Znalazł też uznanie selekcjonera reprezentacji Polski juniorów, wielokrotnie był powoływany do drużyny narodowej. Grał też w UKS Siódemka-Osowa Gdańsk. Rozgrywający ma 195 cm wzrostu, waży 87 kg. Został wypożyczony z Wybrzeża do AZS AWF Biała Podlaska na okres studiów.

Grzenkowicz to już piąty nowy zawodnik, który zasila szeregi bialskich akademików. Razem z nim w I-ligowym SMS ZPRP Kielce grał kolejny reprezentant Polski, również 19-letni, Franciszek Wierzbicki. Mierzący 178 cm wzrostu szczypiornista to obrotowy. Wielokrotnie bronił barw reprezentacji Polski juniorów. Jest wychowankiem MKS Wieluń. Grał także w NLO SMS II ZPRP Kielce, na poziomie II ligi.

Nowym bramkarzem AZS AWF Biała Podlaska będzie Daniel Makowski. Urodzony w 1999 roku szczypiornista ma 189 cm wzrostu. Ostatnio był golkiperem drużyny Warmia Energa Olsztyn. Nie udało mu się razem z kolegami zapobiec degradacji Warmii z I ligi centralnej.

Dwaj kolejni gracze akademików mają sportową przeszłość w Chrobrym Głogów. Sporym wzmocnieniem będzie „odzyskanie” Bartosza Warmijaka. Lewy rozgrywający ma 29 lat, mierzy 194 cm wzrostu. Ostatnie pięć sezonów spędził w PGNiG Superlidze. Był ważnym ogniwem, szczególnie w defensywie głogowian. Po pięciu latach wraca do bialskiego klubu. W zakończonym sezonie doświadczony szczypiornista zajął z drużyną wysokie czwarte miejsce w klubowych rozgrywkach w kraju. To bardzo dobre osiągnięcie rozgrywającego i ukraińskiego trenera Witalija Nata. Chrobry zgłosił się do Ligi Europejskiej i od razu spotkała go miła niespodzianka. Drużyna, decyzję EHF, została zakwalifikowana, bez konieczności gry w kwalifikacjach, do fazy grupowej. W minionym sezonie Warmijak zagrał w 17 meczach, ma na koncie jedną asystę. Doświadczenie, jakie zdobył, szczególnie w defensywie, będzie bardzo ważne dla akademików.

Także z Chrobrego Głogów szeregi AZS AWF zasilił prawoskrzydłowy Julian Reszczyński. Ostatnio był na wypożyczeniu w PKM Zachód AZS Uniwersytecie Zielonogórskim.