KPR Padwa Zamość – Zagłębie Handball Team Sosnowiec 39:25. Rozgromili rywala

W końcu zamojscy kibice mogli opuszczać halę OSiR w bardzo dobrych nastrojach. Nie dość, że ich ulubieńcy odnieśli przekonujące zwycięstwo, to jeszcze dokonali tego w dobrym stylu. Dodatkowym czynnikiem motywującym był fakt, że z trzech dotychczas rozegranych spotkań Padwy z Zagłębiem, za każdym razem to rywale schodzili z boiska jako zwycięzcy. Nadarzała się zatem doskonała okazja do rewanżu.

W trzeciej minucie do bramki gości trafił Tomasz Sałach. Po dziesięciu minutach gospodarze prowadzili 8:4. KPR Padwa grała dobrze w ataku, szybko, a co najważniejsze skutecznie. Mimo braku Jakuba Kłody i Radosława Pomiankiewicza miejscowi dobrze radzili sobie w obronie, wykorzystując przechwyty do zdobywania bramek po kontrach. W ataku prym wiedli Sałach, Łukasz Orlich i Miłosz Bączek. Po 30 minutach gospodarze wygrywali różnicą już dziewięciu bramek.

Po zmianie stron goście próbowali zbliżyć się z wynikiem. W 40 min przewaga wynosiła sześć trafień (24:18). To było jednak wszystko, na co zamościanie pozwolili przyjezdnym. Ostatecznie mecz zakończył się wysoką wygraną Padwy różnicą aż 14 goli (39:25).

Po końcowej syrenie zadowolony był szkoleniowiec zamościan Zbigniew Markuszewski. – Wreszcie od pierwszych minut graliśmy bardzo dobrze. Zaiskrzyło nam pozytywnie i w obronie, i w ataku. Współpraca między zawodnikami była optymalna, do tego fantastyczny mecz Tomka Sałacha, który do tej pory grał niewiele, a dzisiaj był wiodącym graczem. Cieszę się też z naszych młodych chłopaków, którzy pokazali się z dobrej strony i liczę, że w przyszłym sezonie staną się już zawodnikami pierwszego składu – mówił opiekun zespołu.

KPR Padwa Zamość – Zagłębie Handball Team Sosnowiec 39:25 (20:11)

KPR Padwa: Gawryś, Kozłowski, Proć – Sałach 9, Orlich 6, Bączek 5, Olichwiruk 5, Czerwonka 3, Puszkarski 3, Małecki 2, Szymański 2, K. Adamczuk 1, T. Fugiel 1, Mchawrab 1, Obydź 1, Skiba. Kary: 12 minut. Widzów: 295.

Fot. KPR Padwa Zamość