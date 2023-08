Nowy bramkarz w Padwie Zamość

Dragan to 21-letni bramkarz. W minionym sezonie bronił barw rezerw zamojskiego zespołu. Wystąpił w 13 spotkaniach Padwy II. W sezonie 2018/2019 był powoływany do reprezentacji narodowej juniorów młodszych prowadzonej przez trenera Mariusza Jurasika, jak też na konsultację szkoleniową kadry narodowej juniorów w plażowej piłce ręcznej. Jest obdarzony dobrymi warunkami fizycznymi. To perspektywiczny zawodnik, który powinien stale się rozwijać. W zamojskiej bramce będzie walczył o miejsce w wyjściowej siódemce z doświadczonymi Krzysztofem Kozłowskim i Mateuszem Gawrysiem. Dragan zastąpił Pawła Procia, który odszedł do I-ligowego AZS UMCS Lublin.

Nowymi zawodnikami KPR Padwa Zamość, którzy dołączyli już wcześniej, są: 26-letni środkowy rozgrywający Gwardii Opole Mateusz Morawski, prawy rozgrywający Eryk Pstrąg z Piotrkowianina Piotrków Trybunalski, kolejny środkowy rozgrywający Kamil Szeląg (19 lat) z Górnika II Zabrze oraz dwaj lewoskrzydłowi: Adam Konkel z Warmii Olsztyn i wychowanek AZS UMCS Lublin Antoni Maciąg (19 lat). Dragan to szósty nowy gracz zamojskiego I-ligowca.

Od ponad tygodnia KPR Padwa przygotowuje się do nowego sezonu pod okiem dotychczasowego trenera Zbigniewa Markuszewskiego. - Chłopcy bardzo fajnie pracują. Podobnie zresztą, jak w zeszłym sezonie, pracowali przed samym okresem przygotowawczym, są więc przygotowani wydolnościowo i siłowo. W tej chwili pracujemy w dalszym ciągu bardzo mocno nad siłą i wydolnością, zaczynamy wchodzić w treningi w piłkami, ćwiczymy parę nowych elementów. Trenujemy pewne taktyczne ustawienia obrony oraz ataku, które będziemy ćwiczyć w sparingach - tłumaczy zamojski szkoleniowiec.

Już w środowy wieczór Padwa miała zakontraktowany pierwszy mecz kontrolny. Wyjazdowym rywalem była występująca w lidze zawodowej Grupa Azoty Unia Tarnów. To spotkanie zakończyło się po zamknięciu wydania. W weekend (12-13 sierpnia) zamościanie wezmą udział w silnie obsadzonym turnieju w Mielcu. Oprócz KPR Padwa wezmą w nim udział Handball Stal Mielec, HCB Karvina i Górnik Zabrze. Na 18 sierpnia zaplanowany jest sparing w Zamościu z Enea Orlętami Zwoleń. W środę 23 sierpnia Padwa zagra w Puławach z Azotami. Z kolei 2 września weźmie udział w turnieju w Warszawie. Oprócz Padwy wystąpią tam AZS UW HANDBALL Warszawa, UKS Anilana Łódź i MKS Mazur Sierpc.