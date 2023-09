Padwa Zamość zaczyna sezon w I Centralnej Lidze piłkarzy ręcznych

Przed sezonem do kadry zamojskiego zespołu dołączyło kilku ciekawych zawodników. Najbardziej znanym jest 26-letni środkowy rozgrywający Mateusz Morawski z Gwardii Opole. W superlidze grał również prawy rozgrywający Eryk Pstrąg z Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Na środku rozegrania kibice zobaczą Kamila Szeląga (19 lat). Piłkarz występował w rezerwach Górnika Zabrze, trenował też z pierwszym zespołem zabrzańskiego klubu. Dwaj kolejni szczypiorniści to lewoskrzydłowi: Adam Konkel z Warmii Olsztyn i Antoni Maciąg (19 lat), wychowanek AZS UMCS Lublin. Zamościanie mają z sobą gry kontrolne. Mierzyli się z drużynami z I ligi centralnej, I ligi regionalnej, jak również z ekipami z Orlen Superligi: Azotami Puławy czy Grupą Azoty Unia Tarnów. - Zrealizowaliśmy wszystko, co sobie zaplanowaliśmy w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. Mecze kontrolne były na dobrym poziomie. Z nowymi siłami przystępujemy do rozgrywek - mówi szkoleniowiec KPR Padwa Zbigniew Markuszewski.

W ubiegłym sezonie zamościanie zajęli siódme miejsce. Z jakimi celami rozpoczną rywalizację w obecnym? - Padwa jest mocniejsza o kolejny rok pracy. Lepiej mamy wyćwiczone nasze elementy gry, lepiej się rozumiemy. Liczę przede wszystkim na dobrą grę w każdym kolejnym spotkaniu, solidność, coraz mniej błędów. Z roku na rok chcemy być coraz wyżej w tabeli. Myślę, że realne jest piąte miejsce - zapowiada opiekun zespołu.

Pierwszym przeciwnikiem będzie beniaminek SMS ZPRP I Kielce. - To młodzi chłopcy, uczniowie klasy maturalnej w SMS. Nie mają nic do stracenia, nie spadają z ligi, będą zatem grać na luzie, bez presji. Walczą o swoją przyszłość w lidze zawodowej, a więc będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Będziemy musieli radzić sobie bez kontuzjowanych Miłosza Bączka, Tomasza Fugiela i Adama Konkela. Na drugą kolejkę powinni już być zdolni do gry. Interesuje nas zwycięstwo na inaugurację - mówi Markuszewski.

Pary 1. kolejki: 9 września: Śląsk Wrocław Handball – Handball Stal Mielec * Sandra Spa Pogoń Szczecin - Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź * MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie - KPR Autoinwest Żukowo * MKS Nielba Wągrowiec - CKS Jurand Ciechanów * Zagłębie Handball Team Sosnowiec - Stal Gorzów Wielkopolski * Siódemka Miedź Huras Legnica - MKS Wieluń * 10 września (godzina 19): KPR Padwa Zamość - SMS ZPRP I Kielce * pauzuje AZS AWF Biała Podlaska.

Bialczanie jeszcze odpoczywają

Tydzień później ligowe zmagania w I lidze centralnej rozpocznie drugi nasz przedstawiciel AZS AWF Biała Podlaska. W 1. kolejce akademicy pauzują z powodu nieparzystej liczby drużyn. Podopieczni trenera Marcina Stefańca będą mieli tydzień więcej na przygotowanie do pierwszego występu w nowym sezonie. Już w 2. serii dojdzie bowiem do meczu derbowego: AZS AWF Biała Podlaska podejmie KPR Padwę Zamość. To spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 16 września, o godzinie 18.