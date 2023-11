Pewne wygrane AZS AWF Biała Podlaska i Padwy Zamość

W siódmej minucie goście prowadzili 5:4 po wykorzystanym rzucie karnym przez Grzegorza Dorsza. Od tego momentu inicjatywę przejęli gospodarze. Akademicy odskoczyli na 7:5 po trzech trafieniach z rzędu. Do bramki przyjezdnych piłkę skierowani Jakub Tarasiuk, Filip Lewalski i Dominik Antoniak. Z minuty na minutę bialczanie utrzymywali kilkubramkową przewagę: 12:7, 13:9, 14:11. Po pierwszej odsłonie na tablicy wyników było jednak tylko 16:14 dla akademików.

Odjazd gospodarzy z wynikiem nastąpił w drugiej części. W 40 min AZS AWF prowadził 25:20, w 51 min 31:23, zaś w 59 min 39:25. Mecz zakończył się wygraną bialczan 40:27.

AZS AWF Biała Podlaska - KPR Autoinwest Żukowo 40:27 (16:14)

AZS BP: Adamiuk, Kwiatkowski, Makowski - Tarasiuk 12, Reszczyński 6, Wierzbicki 4, Wójcik 4, Antoniak 3, Trela 3, Kozycz 2, Lewalski 2, Baranowski 1, Kandora 1, Mazur 1, Warmijak 1, Wojnecki. Kary: 24 minuty.

Żukowo: Syga, Wodziński – Dorsz 6, Lisiewicz 6, Dąbrowski 4, Benkowski 3, Porębski 2, Wleklak 2, Gajdziński 1, Gromowski 1, Jagielski 1, Szymczyk 1, Nierzwicki, Sadowski. Kary: 20 minut.

Wygrali bez problemów

W spotkaniu 10. kolejki KPR Padwa Zamość pokonała MKS Wieluń 37:31

Goście zajmujący ostatnie miejsce w tabeli nie zaznali jeszcze zwycięstwa, co więcej, nawet nie zremisowali. MKS Wieluń przyjechał do Zamościa zaledwie w 11-osobowym składzie. Od początku to zamościanie wyszli na prowadzenie. KPR Padwa wygrywała: 4:1, 9:6, 13:9, 18:12. Po zmianie stron drużyną dominującą nadal byli gospodarze: 20:15, 25:17, 31:22, 35:28. Spotkanie zakończyło się ich wygraną 37:31.

KPR Padwa Zamość - MKS Wieluń 37:31 (18:14)

KPR Padwa: Gawryś, Kozłowski - Czerwonka 6, Skiba 5, Małecki 4, Obydź 4, Szymański 4, Pstrąg 3, Adamczuk 2, Bączek 2, Maciąg 2, Olichwiruk 2, Puszkarski 2, Konkel 1, Morawski, Szeląg. Kary: 12 minut.

MKS Wieluń: Chuć - Golański 7, Krzaczyński 6, Kowalik 4, Bednarek 3, Młodzieniak 3, Węcek 3, Bernaś 2, Hanas 2, Dekarz 1, Śliwiński. Kary: 6 minut.