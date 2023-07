Ruchy kadrowe w zespole AZS AWF Biała Podlaska

Po wielu sezonach spędzonych w akademickim klubie odeszli Norbert Maksymczuk, Leon Łazarczyk, Patryk Niedzielenko i Emil Wiejak. - Trzon zespołu pozostaje. Zawitają też do nas nowi zawodnicy. W tym gronie ma być dwóch doświadczonych graczy, ale też czterech młodych - zapowiadał nadchodzące zmiany opiekun akademików.

Sporym wzmocnieniem będzie Bartosz Warmijak. Lewy rozgrywający, kończący w tym roku 29 lat, mierzy 194 cm wzrostu. Szczypiornista wraca do bialskiego klubu. Ostatnie pięć sezonów spędził w występującym w PGNiG Superlidze Chrobrym Głogów. W minionych rozgrywkach zajął z zespołem wysokie czwarte miejsce, za mistrzem Polski Barlinek Industrią Kielce, wicemistrzem Orlen Wisłą Płock i brązowym medalistą Górnikiem Zabrze. To bardzo dobre osiągnięcie rozgrywającego i trenera Witalija Nata. Głogowianie zgłosili już zespół do europejskich pucharów. Warmijak zdobył doświadczenie, okrzepł w walce o stawkę z najlepszymi drużynami. W minionym sezonie wystąpił w 17 spotkaniach, zaliczył jedną asystę. Zawodnik przede wszystkim był solidnym ogniwem głogowskiej defensywy. W niej powinien być bardzo przydatny trenerowi Stefańcowi, który z pewnością będzie zaczynał ustawienie wyjściowej szóstki w defensywnie właśnie od tego piłkarza.

Również z Chrobrego Głogów szeregi akademików zasilił prawoskrzydłowy Julian Reszczyński. Ostatnio był na wypożyczeniu w PKM Zachód AZS Uniwersytecie Zielonogórskim. Nowym bramkarzem AZS AWF Biała Podlaska został Daniel Makowski (rocznik 1999). Golkiper ma 189 cm wzrostu. Ostatnio bronił barw drużyny Warmia Energa Olsztyn. Niestety, nie udało mu się zapobiec degradacji z I ligi centralnej. Makowski powinien zapełnić lukę po Emilu Wiejsku.

Na pozycji obrotowego występował będzie 19-letni Franciszek Wierzbicki. Nowy nabytek akademików mierzy 178 cm. Grał w NLO SMS II ZPRP Kielce w II lidze, SMS ZPRP Kielce w I lidze. Jest wychowankiem MKS Wieluń, wielokrotnym reprezentantem Polski juniorów.

Na trenerskiej ławce bialczan zasiadać będzie Marcin Stefaniec, który w minionym sezonie był grającym szkoleniowcem. Wieloletni rozgrywający akademików zamierza skupić się już wyłącznie na trenerce. Cel, jaki zarząd postawił przed trenerem i zespołem został w minionym sezonie zrealizowany z nawiązką. Drużyna zajęła wysokie trzecie miejsce w I lidze centralnej. Bialczanie musieli uznać wyższość jedynie dwóch faworytów, którymi byli KPR Legionowo i Handball Stal Mielec. Pierwsza z ekip wywalczyła awans do PGNiG Superligi, druga przegrała baraż o ligę zawodową z Zagłębiem Lubin.