Polska – Tunezja 31:32. Historia zatoczyła koło

W kadrze Polski na krakowski turniej znalazł się prawoskrzydłowy Azotów Puławy Dawid Fedeńczak. Jednak w pierwszym spotkaniu, podobnie jak kilku innych zawodników, zasiadł na trybunach Tauron Areny. Trzydniowe zawody są etapem przygotowań do styczniowych mistrzostw świata. – Jest to etap przygotowań służący przećwiczeniu wszystkich rzeczy, które do tej pory przetrenowaliśmy, ale jesteśmy jeszcze po długiej przerwie bez grania – mówi Patryk Rombel, selekcjoner reprezentacji Polski, cytowany przez oficjalną stroną Związku Piłki Ręcznej w Polsce. – Z drugiej strony to etap selekcji, po którym będziemy musieli zdecydować, którzy z nich znajdą się w kadrze na mistrzostwa świata. Prawdziwą atmosferę mundialu poczujemy już 11 stycznia, a z naszych doświadczeń czy choćby siatkarzy doskonale wiemy, że wspaniali kibice poniosą nas do dużych rzeczy, osiągniemy prawdziwy szczyt, o którym wszyscy marzymy – dodaje.

W pierwszej połowie dobrze było tylko na początku. Wraz z upływem minut to Tunezyjczycy zaczęli zyskiwać przewagę. Po 30 minutach mieli zaliczkę czterech trafień (18:14).

Po zmianie stron Biało-Czerwonym udało się doprowadzić do remisu (26:26 w 51 minucie). W końcówce jednak nie ustrzegli się prostych błędów i nie zdołali dogonić rywali, ostatecznie przegrywając 31:32.

Po zakończeniu 4 Nations Cup reprezentacja Polski rozegra jeszcze turniej w Katowicach. Od 4 do 6 stycznia zamierzy się z Iranem, Belgią i Marokiem. Mistrzostwa świata odbędą się w Polsce i Szwecji od 11 do 30 stycznia. W grupie B Biało-Czerwoni zmierzą się z Francją (11 stycznia), Słowenią (14 stycznia) i Arabią Saudyjską (16 stycznia). Spotkania rozegrane zostaną w Katowicach.

Polska – Tunezja 31:32 (14:18)

Polska: Mateusz Kornecki, Adam Morawski, Jakub Skrzyniarz – Jan Czuwara 6, Arkadiusz Moryto 5, Przemysław Krajewski 3, Krzysztof Komarzewski 3, Ariel Pietrasik 3, Michał Daszek 2, Piotr Jędraszczyk 2, Dawid Dawydzik 2, Patryk Walczak 2, Michał Olejniczak 1, Damian Przytuła 1, Andrzej Widomski 1, Bartłomiej Bis, Tomasz Gębala, Maciej Pilitowski.

Najwięcej dla Tunezji: Ben Salah Abdelhak 7, Oussama Boughanmi, Yousef Maaref po 5.

Wyniki 1. dnia 4 Nations Cup: Polska – Tunezja 31:32 * Brazylia – Korea Południowa 22:28 (12:14).

Mecze: Tunezja – Brazylia i Polska – Korea Południowa zakończyły się po zamknięciu wydania * 30 grudnia: Tunezja – Korea (godzina 15:30) * Polska – Brazylia (18).