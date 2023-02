EKS Start Elbląg – MKS FunFloor Lublin 28:32. Zwycięstwo w pełni kontrolowane

Chociaż końcowy rezultat na to nie wskazuje, to konfrontacja EKS Startu Elbląg i MKS FunFloor Lublin była bardzo jednostronna. Przyjezdne dominowały praktycznie przez całe zawody i szybko objęły zdecydowane prowadzenie. W 50 min wygrywały już nawet różnicą 10 bramek. I jedynie rozluźnienie w samej końcówce pozwoliło gospodyniom zmniejszyć rozmiary porażki. - To spotkanie było bardzo nerwowe w pierwszej połowie. Przewaga była, ale nie była zbyt duża. W drugiej połowie zbudowałyśmy sobie bardzo dużą przewagę, mogłyśmy grać spokojnie, ale chyba to nas uśpiło i straciłyśmy kilka niepotrzebnych bramek. Mamy trzy punkty, ale wiemy, że stać nas na więcej – powiedziała Weronika Gawlik, bramkarka MKS FunFloor. – Na początku meczu zabrakło nam koncentracji, popełniłyśmy dużo błędów w obronie. Ze strony Lublina padały łatwe bramki. Nie atakowałyśmy do bramki, z czego wywiązywały się błędy i szły łatwe kontry. W pewnym momencie wynik nam uciekł, a wiemy jak bardzo doświadczony jest MKS i ciężko było to odrobić – wyjaśnia Nikola Szczepanik, najlepsza zawodniczka Startu. W lubelskiej ekipie błysnęły formą skrzydłowe – Oktawia Płomińska i Julia Pietras. Pierwsza zdobyła 6, a druga 5 bramek.

EKS Start Elbląg – MKS FunFloor Lublin 28:32 (14:18)

Start: Hypka, Ciąćka – Szczepanik 7, Stapurewicz 7, Dworniczuk 4, Gęga 4, Knezevic 2, Weber 2, Wołoszyk 1, Tarczyluk 1, Owczarek, Kostuch, Stefańska.

FunFloor: Gawlik, Wdowiak, Sarnecka – Płomińska 6, Pietras 5, Masna 4, Noga 4, Więckowska 3, Rebicova 3, Portasińska 3, Więckowska 2, Roszak 1, Tatar 1, Achruk.

Sędziowali: Bijak i Jerlecka. Widzów: 300.

Eurobud poza pucharem

Nie udało się zawodniczkom Eurobud JKS Jarosław awansował do półfinału Pucharu Europejskiego. Zawodniczki z Podkarpacia wprawdzie wygrały rozegrany na własnym terenie rewanż z Iuventą Michalovce 29:25, ale w pierwszym meczu rozegranym na Słowacji poniosły wysoką porażkę. W efekcie w dwumeczu Iuventa okazała się lepsza od Eurobudu aż 62:54. W polskim zespole świetnie zagrała Małgorzata Trawczyńska, która zdobyła 9 bramek. 5 trafień dołożyła także Aleksandra Dorsz.