FunFloor pozostaje sponsorem tytularnym MKS Lublin na kolejne lata

Marka FunFloor jest integralną częścią nazwy najbardziej utytułowanej w kraju drużyny piłki ręcznej kobiet od sezonu 2021/2022. Rok później FunFloor był już wyłącznym sponsorem tytularnym lubelskich szczypiornistek. Jak zaznaczają obie stron współpraca obu podmiotów przebiega wzorowo, a władze klubu zaznaczają, jak ważny jest w tym kontekście aspekt lokalny.

– Przedłużamy współpracę z FunFloor o kolejne dwa sezony. Jestem dumny, że w nazwie naszej pierwszej drużyny, zarówno w rozgrywkach Orlen Superligi Kobiet, jak i na arenie międzynarodowej będziemy promować markę wywodzącą się z Lublina. Firmę, która ze swoimi innowacyjnymi produktami obecna jest w wielu zakątkach świata. Zaangażowanie międzynarodowej, lubelskiej firmy FunFloor, to idealny przykład CSR z niezwykle istotnym elementem patriotyzmu lokalnego – mówi prezes MKS Lublin Tomasz Lewtak.

W podobnym tonie wypowiada się współwłaściciel firmy FunFloor, Błażej Kalinowski. Warto dodać, że jest on wiernym kibicem lubelskiej drużyny. – To dla nas zaszczyt, że możemy kontynuować współpracę z MKS Lublin przez kolejne dwa sezony. Mamy świadomość, że jeśli chce się osiągać sukcesy sportowe, niezbędne jest odpowiednie wsparcie finansowe. Dlatego w kolejnych sezonach postanowiliśmy podwoić kwotę naszego wsparcia dla klubu – deklaruje współwłaściciel firmy FunFloor, Błażej Kalinowski. – Mamy świadomość tego, jakie są bieżące potrzeby MKS i jako FunFloor zawsze staramy się być otwarci na współpracę, działając na wielu płaszczyznach. Jesteśmy świadkami wielu zmian, które ostatnio zaszły w klubie. Widać, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Wyznaczone cele są realizowane, a sposób zarządzania jest na najwyższym poziomie – dodaje.

Prezes Lewtak podkreśla, że środki, którymi FunFloor wspomaga lubelskie szczypiornistki, znacząco wzrosną. Firma FunFloor jednocześnie nie zamyka drogi dla innych potencjalnych sponsorów tytularnych. – Co istotne, na podstawie nowej umowy jeszcze bardziej podnosimy wzajemne świadczenia. Ze szczególną satysfakcją podchodzę do faktu, że zaufanie, jakim obdarzyli nas Błażej Kalinowski i Radosław Świech (właściciele FunFloor) spowodowało, że kwota, na jaką opiewa umowa, została podwojona względem tej kończącej się wraz z sezonem 2023/24. Oprócz umownej współpracy nasi partnerzy wspierają nas na wielu innych płaszczyznach. Wiem, że przed nami wiele pozytywnych chwil, a nasza wizja MKS jest spójna zarówno pod względem sportowym jak i organizacyjnym. Ten istotny krok pozwala już teraz odpowiednio planować kolejne lata, aby wieloaspektowo wzmacniać nasz klub. W MKS intensywnie pracujemy nad tym, aby spełniło się kolejne biznesowe marzenie zarządów FunFloor i MKS na najbliższy czas, tj. aby w nazwie naszego klubu, obok FunFloor znalazła jeszcze jedna uznana marka – zapowiada Lewtak. – Można śmiało powiedzieć, że to, w jaki sposób patrzymy w przyszłość klubu, pokrywa się w stu procentach. Ta umowa jest więc naturalną kontynuacją naszej bardzo dobrej współpracy. Jako FunFloor jesteśmy producentem technologii interaktywnych, które wyznaczają kierunek rozwoju nowoczesnej edukacji. Mimo że działamy intensywnie na rynkach zagranicznych, pamiętamy o angażowaniu się w lokalne aktywności. Regularnie wspieramy różne inicjatywy sportowe i uczestniczymy w akcjach charytatywnych. Jednak ci, co znają nas bliżej wiedzą, że na pierwszym miejscu w naszym sercu jest MKS. Dlatego cieszymy się, że możemy uczestniczyć w dalszym rozwoju klubu – kończy Kalinowski.