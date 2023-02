MKS FunFloor Lublin – MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 29:23. Próba rehabilitacji

Już przed meczem w hali Globus czuć było spore napięcie związane z ostatnim fatalnym występem MKS FunFloor Lublin. Przypomnijmy, że chodzi tu o przegrany prestiżowy mecz z MKS Zagłebie Lubin. Podopieczne Piotra Dropka przegrały na Dolnym Śląsku aż 24:38 będąc gorszymi od mistrzyń Polski w każdym elemencie.

Nic więc dziwnego, że lublinianki bardzo mocno chciały zrehabilitować się za ten wynik i od pierwszych minut były znakomicie umotywowane. A, że zawodniczki z Piotrkowa Trybunalskiego przybyły do hali Globus dziwnie przestraszone, to już po 9 min MKS FunFloor prowadził 6:1. W grze przyjezdnych mnożyły się proste błędy, które skutkowały zgubionymi piłkami i wieloma kontratakami. W nich wybornie czuła się Oktawia Płomińska. Lubliniankom nie przeszkodził nawet fakt, że w pewnym momencie musiały radzić sobie w podwójnym osłabieniu. Na przerwę schodziły prowadząc 17:10 i wydawało się, że w drugiej połowie nic już im nie może zagrozić.

Po zmianie stron ich dominacja trwała dalej, a tym razem motorem napędowym wielu akcji była Julia Zagrajek. Ozdobą spotkania była fantastyczna akcja Kingi Achruk i Andrijany Tatar. Ta pierwsza znakomicie sforsowała szyki defensywne Piotrcovii i pięknie podała do Czarnogórki, która efektownie wykończyła akcję. Przyjezdne aż za bardzo chciały w końcówce wrócić do gry o zwycięstwo przez co podjęły kilka nieodpowiedzialnych decyzji. Wśród nich znalazły się dwie próby rzutów przez całe boisko, które jednak minęły lubelską bramkę. Ostatecznie MKS FunFloor wygrał 29:23, a najlepszą zawodniczką spotkania bya Katarzyna Portasińska, autorka 5 trafień. Dla pokonany aż 7 bramek zdobyła Karolina Jureńćzyk, która zakończyła mecz z 7 bramkami.

MKS FunFloor Lublin – MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 29:23 (17:10)

MKS: Gawlik, Sarnecka, Wdowiak – Portasińska 5, Masna 3, Płomińska 3, Noga 3, Szynkaruk 3, Zagrajek 3, D. Więckowska 2, Pietras 2, M. Więckowska 2, Achruk 1, Tatar 1, Byzdra 1, Rebicova. Kary: 12 min. Trener: Piotr Dropek

Piotrcovia: Opelt, Suliga – Jureńczyk 7, Waga 3, Drażyk 3, Sobecka 2, Senderkiewicz 2, Szczepanek 2, Polaskova 2, Świerczek 1, Trbovic 1, Radushko, Jasińska, Martins Schneider. Kary: 10 min. Trener: Krzysztof Przybylski

Sędziowali: Pelc i Pretzlaf (obaj Rzeszów). Widzów: 1323