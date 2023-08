MKS FunFloor Lublin przegrał sparingowy mecz z niemieckim Thuringer HC

Thuringer HC jest mocny nie tylko na krajowym podwórku, ale również świetnie radzi sobie w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie Niemki doszły do turnieju finałowego Final Four Ligi Europejskiej. - To będzie forma gry kontrolnej w konfrontacji z innym stylem. Zetrzemy się z zespołem niemieckim, a do tej pory grałyśmy z ligą węgięrską, rumuńską, czy czesko-słowacką. Thuringer HC to świetna ekipa na najwyższym europejskim poziomie. To chyba najmocniejszy rywal, z którym przyjdzie się nam mierzyć w trwającym okresie przygotowawczym. Jestem przekonana, że wrócimy z Niemiec z nowymi wnioskami – mówiła klubowej stronie chwilę przed wyjazdem Edyta Majdzińska, trenerka MKS FunFloor.

To zderzenie okazało się dość bolesne, bo lubelski klub nie miał zbyt wiele do powiedzenia w rywalizacji z Thuringer HC. Najpierw przegrał 23:32, a dzień później 39:30. Po raz kolejny w meczach towarzyskich przede wszystkim obroniła się Magda Balsam, która przez dwa dni zdobyła 10 bramek. Pod nową trenerką dobrze odnajduje się także Magda Więckowska, która imponuje regularnością. Zarówno w sobotę jak i w niedzielę zdobyła po 4 bramki. Wyróżnić wypada także Stelę Posavec, która zwłaszcza w niedzielę była bardzo skuteczna.

To jeszcze nie jest koniec gier sparingowych MKS FunFloor. Wicemistrzynie Polski sezon rozpoczynają dopiero 12 września meczem z Galiczanką Lwów. Przed tym spotkaniem jednak podopieczne Edyty Majdzińskiej rozegrają jeszcze towarzyskie spotkanie z Piotrcovią Piotrków Trybunalski.

Pierwszy mecz

Thuringer HC – MKS FunFloor Lublin 32:23

FunFloor: Wdowiak, Gawlik – M. Więckowska 4, Achruk 4, Balsam 4, Szynkaruk 3, Płomińska 2, Posavec 2, D. Więckowska 1, Tomczyk 1, Masna 1, Noga 1.

Drugi mecz

Thuringer HC – MKS FunFloor Lublin 39:30

FunFloor: Wdowiak, Gawlik – Balsam 6, Tomczyk 5, M. Więckowska 4, Posavec 4, Noga 4, Wicik 4, Achruk 2, Szynkaruk 1, D. Więckowska, Masna, Płomińska.