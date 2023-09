MKS FunFloor Lublin rozgromił trzeciego przeciwnika w tym sezonie [zdjęcia]

Spotkanie było bardzo jednostronne, o czym świadczy końcowy wynik. Zawodniczki z Jarosławia już do przerwy przegrywały różnicą 14 bramek. Ostatecznie skończyło się na ich porażce 16:35. To spotkanie na plus na pewno zapisze sobie Magda Balsam, która zdobyła aż 8 bramek. 7 trafień zanotowała z kolei Kinga Achruk jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek MKS FunFloor Lublin.

MKS FunFloor Lublin – Handball JKS Jarosław 35:16 (19:5)

FunFloor: Gawlik, Wdowiak – Balsam 8, Achruk 7, Płomińska 6, Tomczyk 3, Pastuszka 3, M. Więckowska 2, Szynkaruk 2, Posavec 1, D. Więckowska 1, Pietras 1, Masna 1, Szczepaniak. Kary: 14 min.

Jarosław: Kordowiecka, Kubisztal, Musakova – Skubacz 4, Matuszczyk 4, Kostuch 2, Szczotka 2, Luberecka 2, Guziewicz 1, Dmytrenko 1. Kary: 8 min.

Sędziowali: Młyński (Radom) i Żak (Zwoleń). Widzów: 1000.