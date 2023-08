MKS Funfloor Lublin wyjeżdża na towarzyski turniej do Rumunii

Lublinianki w Rumunii będą miały okazję zmierzyć się z zespołami występującymi w tamtejszej lidze. Podopieczne Edyty Majdzińskiej w ciągu trzech dni rozegrają aż cztery mecze. Trzy z nich będą częścią towarzyskiego międzynarodowego turnieju. Areną zmagań będzie hala Lascar Pana w Baia Mare. Oprócz MKS-u FunFloor Lublin i gospodyń z CS Minaur Baia Mare w zawodach wezmą udział ekipy HC Zalau i CSM Corona Brasov.

Lubelskie szczypiornistki rozpoczną zmagania w towarzyskim turnieju od starcia z ostatnią z wymienionych ekip. To spotkanie rozpocznie się w piątek już o godzinie 10.30. Tego samego dnia MKS Funfloor zagra jeszcze z HC Zalau, a początek meczu zaplanowano na godzinę 16.

Piątego sierpnia przedstawicielki PGNiG Superligi kobiet czeka starcie z gospodyniami czyli CS Minaur Baia Mare. To dobrze znany polskim kibicom piłki ręcznej klub. Lublinianki mierzyły się z rumuńskim zespołem w fazie grupowej Ligi Mistrzyń w sezonie 2014/2015. Wówczas dwukrotnie musiały uznać wyższość rywalek. W Baia Mare przegrały 25:30, a w Lublinie 22:28. Cztery lata wcześniej obie drużyny walczyły o ćwierćfinał ówczesnego Pucharu EHF. Wtedy lepsze okazały się biało-zielone. W Lublinie zwyciężyły 24:19, a na wyjeździe triumfowały 30:27.

Warto tutaj wspomnieć, że w przeszłości rumuński klub reprezentowała zawodniczka MKS-u FunFloor Paulina Masna. – Bardzo dobrze wspominam swój czas w Rumunii. Pewne znajomości z tego czasu zostały. Najbliższy turniej na pewno będzie dla mnie sentymentalnym powrotem. Cieszę się, że będą mogła znów tam zagrać – przyznaje popularna „Mania” cytowana przez klubowy portal. – Nie da się ukryć, że tamtejsza liga jest bardzo mocna. Zespoły z dołu tabeli też potrafią zaskoczyć. Pamiętam, że jeszcze za moich czasów potrafiłyśmy urwać punkty Bukaresztowi. Zdarzają się zatem niespodzianki. Oczywiście zespoły z samej góry są mocniejsze, bo też mają nieco inne cele. Tam się liczy już Liga Mistrzów – dodaje rozgrywająca MKS-u.

Wyjazd do Rumunii lublinianki zakończą starciem z młodzieżową drużyną Minaur Baia Mare. To spotkanie kontrolne zaplanowano na niedzielne południe. Następnie lubelski zespół wyruszy na obóz treningowy do Słowacji, gdzie będą się przygotowywać wraz z tamtejszą Iuventą Michalovce. Słowaczki, a także szczypiornistki CS Minaur Baia Mare dwa tygodnie po turnieju w Rumunii zagoszczą w Lublinie. Wspomniane zespoły będą uczestnikami I Memoriału Edwarda Jankowskiego, który zaplanowano na dni od 18 do 20 sierpnia w lubelskiej hali Globus.