MKS FunFloor Lublin z Rumunii wyjeżdża z dwoma zwycięstwami

Pokonanymi ekipami były odpowiednio CSM Corona Brasov oraz rezerwy CS Minaur Baia Mare. Niestety, lubliniankom przydarzyły się również dwie porażki – z HC Zalau (26:37) i z CS Minaur Baia Mare (25:28). - Fajnie, że miałyśmy okazję, by zmierzyć się z tak wymagającymi zespołami. Osobiście uważam, że lepiej jest przegrać kilkoma bramkami i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, niż wygrać i nie wynieść z tego żadnej lekcji. Zdobyłyśmy sporo doświadczenia. Mamy dużo materiału do analizy. Oczywiście nie wystrzegłyśmy się mankamentów, ale piłka ręczna jest właśnie grą błędów. Na pewno będziemy starać się robić ich mniej. Dużo było pozytywnych rzeczy, mimo tego, że nie było łatwo. Rozegrałyśmy cztery mecze w trzy dni. Fizycznie było to ciężkie, ale sądzę, że mentalnie to dźwignęłyśmy - podsumowała na łamach klubowej strony Kinga Achruk, rozgrywająca wicemistrzyń Polski.

Lubelskie szczypiornistki prosto z Rumunii udały się na Słowację. Tam mają trenować wraz z miejscową Iuventą Michalovce, by w weekend wziąć udział w kolejnym towarzyskim turnieju.

CSM Corona Brasov - MKS FunFloor Lublin 26:30 (12:17)

FunFloor: Gawlik, Wdowiak - Balsam 8, Płomińska 5, Pietras 4, Noga 3, Tomczyk 3, Kovarova 2, M. Więckowska 2, Szynkaruk 2, Masna 1, D. Więckowska, Pastuszka, Posavec, Szczepaniak, Achruk, Wicik

MKS FunFloor Lublin - HC Zalau 26:37 (11:19)

FunFloor: Gawlik, Wdowiak - Balsam 4, Płomińska 4, Szynkaruk 3, Posavec 3, Pietras 3, Sczepaniak 3, Pastuszka 2, Noga 2, Tomczyk 1, Kovarova 1, D. Więckowska, M. Więckowska, Masna, Achruk, Wicik.

CS Minaur Baia Mare - MKS FunFloor Lublin 28:25 (14:8)

FunFloor: Wdowiak, Gawlik - Balsam 4, D. Więckowska 4, Pietras 4, Płomińska 3, Pastuszka 3, Kovarova 1, Szynkaruk 1, Masna 1, Posavec 1, Achruk 1, Wicik 1, Tomczyk 1, Noga.

CS Minaur Baia Mare II - MKS FunFloor Lublin 24:35 (11:16)

FunFloor: Gawlik, Wdowiak - Szynkaruk 4, Wicik 4, Kovarova 4, D. Więckowska 4, M. Więckowska 3, Noga 3, Tomczyk 2, Balsam 2, Achruk 2, Masna 2, Posavec 2, Pietras 2, Płomińska 1, Patuszka, Szczepaniak.