MKS FunFloor Perła Lublin chce utrzymać fotel lidera

Patrząc na ligową tabelę widać, że dwa zespoły już mocno odskoczyły od stawki i między sobą rozstrzygną kwestię mistrzostwa Polski. Zgodnie z przewidywaniami są to MKS FunFloor Perła Lublin i MKS Zagłębie Lubin. Obaj antagoniści rozbijają kolejnych rywali, chociaż z większą gracją wydaje się, że robi to drużyna z Lublina. – Patrzymy tylko na siebie, a każdy mecz jest dla nas rywalizacją o mistrzostwo. Nie oglądamy się na rywali, w tym również na Zagłębie. Jak przyjdzie nam się zmierzyć z nimi w bezpośrednim meczu, to wtedy będziemy o nich myśleć. Na razie skupiamy się na wyeliminowaniu błędów własnych. Piłka ręczna to gra błędów, a wygrywa ten, kto popełni ich mniej – powiedziała Monika Marzec.

Trenerka MKS z każdym tygodniem może uśmiechać się coraz szerzej, bo coraz liczniejsza jest kadra lubelskiego zespołu. Ostatnio wróciły do niej Paulina Masna i Joanna Szarawaga. Obie rekonwalescentki od razu są w niezłej dyspozycji – w ostatniej kolejce zdobyły odpowiednio 8 i 3 bramki. – Paulina została nawet MVP meczu z Eurobud JKS Jarosław. Cieszę się, że dała radę z powrotem na boisko, bo rokowała różnie. Jestem zadowolona też z powrotu Asi. Trzeba jednak też podkreślić, że dużą robotę wykonuje też Romana Roszak, którą można ustawić prawie na każdej pozycji – mówi Monika Marzec.

Jej podopieczne są w trakcie meczowego maratonu. Przez najbliższe dni lublinianki będą grać co trzy dni, a tym czasie zaliczą dwie wymagające podróże – do Koszalina oraz do Zagrzebia. W tym pierwszym mieście wystąpią już dzisiaj, kiedy zmierzą się z Młynami Stoisław Koszalin, aktualnie szóstą siłą Superligi. Chociaż Młyny w tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań, to nie wolno lekceważyć tego zespołu. Szczególną uwagę należy zwrócić na Paulę Mazurek, która zdobyła już 39 bramek. Po 32 gole na swoim koncie mają Anna Mączka oraz potężna kołowa, Hanna Rycharska.

Dzisiejszy mecz rozpocznie się o godz. 17.30. Bezpośrednią transmisję z niego przeprowadzi komercyjna platforma Emocje.tv.