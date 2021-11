MKS FunFloor Perła Lublin zmierzy się z Eurobud JKS Jarosław. Ważny moment sezonu

Będzie to jeden z najważniejszych okresów w tym sezonie, bo na szali oprócz rozgrywek ligowych, znajduje się pucharowa przyszłość lubelskiej ekipy.

Listopadowy serial rozpoczyna się od bardzo mocnego akcentu – konfrontacji z Eurobud JKS Jarosław. Zespół z Podkarpacia wszedł w sezon z potężnym opóźnieniem, bo pierwsze trzy mecze przegrał. Punktować zaczął dopiero od 4 kolejki i od tego momentu robił to bardzo regularnie. W pokonanym polu pozostawił m.in. KPR Gminy Kobierzyce. Wyjątkiem była jedynie przegrana rywalizacja z aktualnym mistrzem Polski, MKS Zagłębie Lubin. Dobra forma dała jarosławiankom awans na 5 miejsce i pozwoliła ponownie włączyć się do walki o miejsce na podium mistrzostw Polski.

Dodatkowym smaczkiem sobotniej konfrontacji jest fakt, że w składzie Eurobudu jest mnóstwo lubelskich akcentów. Najskuteczniejszą zawodniczką drużyny z Jarosławia jest Magda Balsam, która jeszcze w poprzednim sezonie przywdziewała koszulkę klubu z Lublina. Ta 25-letnia skrzydłowa w obecnej kampanii zdążyła już zdobyć 54 bramki. Smak gry w MKS znają jeszcze Walentyna Nieściaruk, Sylwia Matuszczyk, Katarzyna Kozimur i Joanna Gadzina.

Po zakończeniu sobotniego meczu lubelskie szczypiornistki nie będą miały zbyt dużo czasu na odpoczynek. Już w środę zagrają w Koszalinie z miejscowymi Młynami Stoisław. 13 listopada rozpoczną z kolei decydujący etap eliminacji do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Ich rywalem będzie chorwacka Lokomotiva Zagrzeb. Pierwszy mecz odbędzie się na Bałkanach, a rewanż jest zaplanowany tydzień później w Lublinie. Pucharowe zmagania przedzieli jeszcze piekielnie trudna ligowa rywalizacja z KPR Gminy Kobierzyce, która jest zaplanowana na 17 listopada w hali Globus. Na tym meczu pojawią się też kamery TVP Sport.

Idealnym stanem byłoby przejście przez listopad suchą stopą, co oznaczałoby umocnienie pozycji liderek Superligi, a także awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Pierwszy krok jest do wykonania już w sobotę. I chociaż to MKS jest faworytem rywalizacji z Eurobud JKS Jarosław, to przeciwniczek z pewnością nie można zlekceważyć. One nie przestraszą się dopingu w hali Globus, bo większość z nich na jakimś etapie swojej kariery zdążyła się z nim już obyć. Sobotni mecz ruszy o godz. 16. Transmisję z niego przeprowadzi platforma Emocje.tv.

Byzdra w kadrze

Edyta Byzdra otrzymała powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski, która w końcówce listopada weźmie udział w czarnogórskiej Podgoricy w turnieju kwalifikacyjnym do finałów młodzieżowych mistrzostw świata. Oprócz Biało-Czerwonych oraz zawodniczek gospodarzy w imprezie zagrają jeszcze Włoszki. Selekcjoner naszej kadry, Paweł Tetelewski, na liście rezerwowej umieścił inną zawodniczkę z naszego regionu, Lurę Zdziebłowską z UKS Roxa Lublin.