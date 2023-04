MKS Zagłębie Lubin - MKS FunFloor Lublin 31:23. Ponownie dostały lanie

Podopieczne Piotra Dropka jechały do Lubina z nadzieją na przełamanie kompleksu Zagłębia, które w tym sezonie regularnie sprawa im potężne lanie. Założonego celu nie udało im się osiągnąć, bo 8 bramek straty to wciąż wyraźna różnica.

Pierwsze minuty nie wskazywały jednak na to, że FunFloor wyjedzie z Dolnego Śląska znowu tak mocno zbity. Przede wszystkim przyjezdnym udało się zatrzymać kontrataki Zagłębia. Gra nie była tak szybka jak zazwyczaj w rywalizacji tych ekip. Co więcej, lubinianki miały problem z trafieniem do lubelskiej bramki. Pierwsza to zrobiła dopiero w 6 min Emilia Galińska. W pierwszej połowie było zresztą kilka momentów, kiedy lublinianki mogły zbudować jakąkolwiek przewagę. Niestety, ale najczęściej w tych momentach popełniały niewymuszone błędy. Tak było chociażby w 15 min, kiedy podczas swojej przewagi same niepotrzebnie złapały dwuminutową karę. W końcówce pierwszej połowy ich gra zaczęła się sypać, czego najlepszym świadectwem była utrata dwóch bramek w ciągu 10 sek.

Przez pierwszy kwadrans po zmianie stron udawało się im pozostawać w grze o zwycięstwo. Niestety, ostatni kwadrans w ich wykonaniu był już bardzo zły. Proste błędy i słaba skuteczność pozwoliła „miedziowym” dominować w ostatnich minutach i pewnie wygrać 31:23. – Pierwsza połowa była całkiem niezła w naszym wykonaniu. Podobnie było z pierwszym kwadransem drugiej części. Niestety, ale później w naszej grze pojawiły się błędy. Przede wszystkim nie pomagałyśmy sobie w obronie, w której pojawiły się zbyt duże luki. To sprawiało, że rywalki łatwo nas mijały. W kontekście meczu z KPR Gminy Kobierzyce w następnej kolejce musimy w pamięci zachować pierwszą połowę – powiedziała na antenie TVP Sport Magda Więckowska.

Ta znakomita rozgrywająca zdobyła w Lubinie 5 bramek. Skuteczniejsza od niej była jedynie Romana Roszak, autorka 8 trafień. W zespole z Lubina 8 bramek zapisała na swoim koncie Emilia Galińska.

MKS Zagłębie Lubin - MKS FunFloor Lublin 31:23 (13:11)

Zagłębie: Maliczkiewicz, Zima – Galińska 8, Kochaniak-Sala 6, Michalak 6, Łabuda 3, Matieli 3, Górna 3, Bujnochova 1, Milojevic 1, Drabik

FunFloor: Wdowiak, Sarnecka, Gawlik – Roszak 8, M. Więckowska 5, Pietras 5, Noga 3, Masna 1, Tatar 1, Płomińska, Pastuszka, Rebicova

Sędziowały: Lesiak i Lidacka (Kraków). Widzów: 1500.